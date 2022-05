San Juan del Río, 26 Mayo 2022.- A pesar del alza de algunos productos de la canasta básica a nivel estatal y municipal, afiliados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) no han padecido los efectos de la inflación.

Lo anterior se deriva de la declaración de su dirigente Eduardo Prado Alcántara, quien refirió que si bien es cierto, el incremento en ciertos productos de alto consumo, no se han visto reflejados en los precios de los servicios en el municipio.

“Nosotros no hemos detectado aumentos como tal; sin embargo, ha habido aumento a algunos consumibles, pero no los hemos visto impactados al consumidor final, pero sabemos que la canasta básica ya no da para lo que les alcanzaba en el pasado”, dijo.

Cabe recordar que el índice nacional de precios al consumidor (INPC), que mide la inflación, disminuyó 0.06 por ciento en la primera mitad de mayo frente a la segunda quincena de abril, mientras la inflación interanual en el país pasó de 7.65 por ciento a 7.58 por ciento.

Asimismo, el empresario enfatizó que su sector todavía no se han visto reflejados esos aumentos a los productos de alto consumo, por lo que aseveró que los proveedores de servicios, “de alguna manera están absorbiendo los costos del alza de los productos”.

“De por si no es tan fácil la situación, a la gente no le alcanza para salir con facilidad, entonces si impactamos esos precios directamente al consumidor final se va a ver afectado a su bolsillo. De manera general no hemos visto ese efecto”, finalizó.

Los precios que tuvieron un mayor incremento anual, según el Inegi, en la primera quincena de mayo fueron aguacate, cebolla, chile poblano, manteca de cerdo, aceites y grasas vegetales comestibles y la leche.