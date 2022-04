Ciudad de México.- Colectivos feministas y estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán) y del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan (CCH Naucalpan) protestaron este miércoles 6 de abril para denunciar públicamente los ataques sexuales de los que alumnas de ambos planteles han sido víctimas en días recientes. Bajo la consigna “La UNAM no me cuida, me cuidan mis amigas”, el contingente partió desde FES Acatlán y posteriormente se encontró con alumnas y alumnos de CCH Naucalpan para dirigirse a Rectoría, en Ciudad Universitaria.

La movilización fue convocada a través de las redes sociales de las agrupaciones Brujas Insurrectas FES-A y Las Juanas frente al edificio de gobierno de la FES Acatlán para leer ahí un pliego con peticiones que las y los estudiantes redactaron a partir de los acuerdos establecidos el 4 de abril durante una asamblea.

Dentro del documento se hizo mención del ataque sexual e intento de violación en contra de una alumna por parte de un trabajador de la UNAM, en complicidad con dos compañeros. Los hechos ocurrieron el 24 de marzo. También se denunciaron las amenazas escritas y encontradas en los baños de los hombres, en los que se explicitaba la intención de agredir sexualmente a las alumnas.

A través del escrito dirigido al director de la FES Acatlán, Manuel Martínez Justo, exigieron principalmente: mayor seguridad en todos los accesos del plantel; la implementación de botones de pánico en puntos estratégicos y baños; el monitoreo constante a todas las áreas de la facultad; la remoción de Yareth Pérez Salgado, jefa de la Oficina Jurídica y a quien acusan de revictimizar a la alumna agredida.

Asimismo, se pidió la implementación de programas de atención a víctimas de violencia; la sanción o expulsión, según sea la gravedad, de quien haya participado en la revictimización de alguna persona de la comunidad; la implementación de gafetes al personal que labora dentro de las instalaciones, la creación de cursos para capacitar en temas de género, la organización de talleres de defensa personal para mujeres con el objetivo de garantizar su seguridad y, finalmente, la difusión de los protocolos de seguridad existentes, ya que consideran que el alumnado no los conoce debido a que no hay difusión de los mismos.

El pliego petitorio fue recibido por un grupo de profesoras de la FES, sin embargo, tras presentar sus puntos, las alumnas denunciaron que el viernes pasado el trabajador que presuntamente agredió a su compañera y los cómplices fueron vistos dentro del centro educativo, por lo que exigieron su destitución.

Las profesoras argumentaron que la UNAM “no podía hacer nada”, ya que el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) es quien “protege al agresor”. Por ello, acudieron a las oficinas del sindicato en donde nueve representantes les explicaron que su órgano no tenía injerencia, pues quien sanciona es la universidad luego de determinar que la persona es culpable. Además, las autoridades y el sindicato mencionaron que no tenían conocimiento de los cómplices y que sólo tenían identificado al agresor.

Al respecto, Luz (nombre ficticio para proteger su identidad), estudiante de la FES, opina: “Son una burla, están encubriéndolos, sí saben quién fue, obviamente saben que estuvieron ahí. Saben todo, pero se hacen tontos. […]. El sindicato salió a lavarse las manos. Se están echando la bolita entre ellos”. Luz también cuenta que las docentes que las atendieron les pidieron su número de cuenta y correo con la intención de “asegurarse de que realmente fueran alumnas”, pero se los negaron por miedo a represalias.

Luego de conversar con el sindicato, la marcha emprendió en transporte público hacia el metro Cuatro Caminos, donde se encontrarían con estudiantes de CCH Naucalpan. Ahí mismo, en el autobús, las mujeres se encapucharon para proteger su identidad, se vistieron de negro y colocaron una manta a las afueras del autobús que tenía escrita la frase “En Acatlán violan”.

CCH Naucalpan también estuvo en el ojo público recientemente, ya que el 30 de marzo una estudiante se percató de que un hombre que atendía una tienda cercana al plantel llamada “Miscelánea Ale” grababa con un celular oculto a las personas que entraban al baño (el lugar ofrecía este servicio a cambio de un pago). Al encontrar la evidencia en el dispositivo y encarar al acosador, éste huyó del lugar y, tras darse a conocer el caso entre la comunidad, alumnas y alumnos se reunieron en la tienda para protestar.

UNAM vez dentro del metro, el contingente se apropió de uno de los vagones y comenzó a pegar en las paredes carteles con letras que decían “En la UNAM violan” y “La UNAM, cuna de agresores”. En algunas estaciones las y los estudiantes fueron grabados por policías sin su consentimiento. Durante el transcurso del viaje leyeron el siguiente escrito:

“Somos las colectivas Brujas Insurrectas y Las Juanas apoyadas por la lucha de las alumnas y exalumnas de FES Acatlán y CCH Naucalpan. El pasado 24 de marzo ocurrió un intento de violación al interior de las instalaciones, al igual que el descubrimiento de un establecimiento afuera de CCH Naucalpan donde se grababa a las estudiantes mientras éstas entraban al baño, es por eso que nos manifestamos desde Naucalpan hasta rectoría. ¡La UNAM no me cuida, me cuidan mis amigas!”.

Finalmente, al llegar a la estación Copilco de la línea tres, bajaron para reunirse en rectoría con el objetivo de visibilizar la violencia y entregar su pliego petitorio. De acuerdo con lo publicado en una historia de Instagram del perfil de Brujas Insurrectas FES-A, las autoridades recibieron el documento.

La manta colocada a las afueras del camión busca visibilizar la violencia que viven las alumnas dentro de los planteles educativos de la UNAM. CIMACFoto: Aranza Bustamante

Las estudiantes gritaron consignas feministas en las que denunciaban la omisión de las autoridades de la UNAM ante los casos de violencia. CIMACFoto: Aranza Bustamante

Algunas estudiantes se encapucharon con el fin de proteger su identidad. CIMACFoto: Aranza Bustamante

La respuesta de los planteles

Hasta el momento la FES Acatlán se ha pronunciado una vez sobre la agresión sexual de la que fue víctima una de sus alumnas. En un escrito publicado únicamente en su página web informaron que “desde que las autoridades tuvieron conocimiento del hecho se solicitó la intervención de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género en la UNAM”. Además, especificaron que le han dado acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y medidas de protección a la afectada.

Sin embargo, integrantes de los colectivos feministas desmintieron esto en entrevista con Cimacnoticias y aclararon que actualmente su compañera está siendo asesorada por abogados externos. También mencionaron que desde el principio la universidad trató de persuadirla para que no iniciara con la denuncia.

Por su parte, el CCH Naucalpan publicó diversos comunicados en los que se hizo mención del delito cometido en el establecimiento cercano al centro educativo e informó que ya está dando acompañamiento a las personas afectadas. También dijo que se inició la denuncia penal 0278229/22/03 en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El domingo 3 de abril anunció que al día siguiente se suspenderían las actividades presenciales con “el propósito de concretar los esfuerzos de apoyo a las y los integrantes de la comunidad que presentaron denuncias ante la FGJEM, así como a las respectivas investigaciones periciales por los lamentables hechos en los que se realizaron videograbaciones sin su consentimiento”.

En otro comunicado dado a conocer el 4 de abril afirmó que las denuncias penales pasaron a ser cuatro y reiteró que sigue brindando acompañamiento jurídico, psicológico y emocional a las personas afectadas. Finalmente, el martes 5 de abril detallaron que ya iniciaron reuniones con padres y madres de familia de las y los estudiantes agravados y que trabajan en conjunto con las autoridades de la entidad para esclarecer los hechos.