San Juan del Río, 21 marzo 2022.-Aunque el alcalde Roberto Cabrera Valencia, ha destacado el trabajo de la dirección del deporte, las quejas de los empleados siguen presentándose ante la prepotencia de su titular Denisse Vargas Chávez, quien no ha podido sobresalir.

Y es que además de empleados, personas que asisten a realizar sus actividades, han presentado quejas por los químicos que echan a la alberca y que les han estado causando problemas en la piel.

Se dijo que muchos han sufrido resequedad en la piel por que no se realiza una limpieza profunda y el agua está contaminada ya que solo echan el producto para que cambie el color del agua turbia.

“Desde hace dos meses no se cuenta con papel de baño, solo ponen sanitas que no son aptas, no hay fabuloso para la limpieza ni trapeadores, hay escasez de químico de alberca que hace que le pongamos agua para que nos dure pues luego nos dice que en que no lo acabamos, regañándonos enérgicamente” precisó un trabajador.

Asimismo nos hicieron mencionar que algunos empleados han renunciado y cambiado de turno, pues no se sienten cómodos con las expresiones de la titular, ya que actualmente solo cuentan con 2 administradores, 1 persona de limpieza y 1 recepcionista, cuando antes había más de 6 administrativos para la atención.

Algunos instructores de las diferentes áreas del deporte, dijeron que Vargas Chávez, solicitó el apoyo en la inauguración del Parque de las Garzas y después de días les comentó que no se les daría ningún pago por las horas trabajadas extras en la inauguración, pues muchos se molestaron ante esta falta de pago.

“No nos dieron pago y mete las facturas muchos días después para que nuestros pagos salgan retardados, ya unos han renunciado y otros han cambiado de turno, nos quitaron la prestación de servicios de las albercas, y de los gimnasios, nos nos dejan agarrar nada y nosotros teníamos becas del 100% , ahora ya solo del 50%”, informó.

Finalmente, resaltaron que con el anterior director estaban mucho mejor, pues aunque era una persona seria, permitía que se pudiera trabajar con gusto, por lo que piden que el alcalde intervenga para que las cosas se solucionen en esta área que es de suma importancia para jóvenes y adultos.