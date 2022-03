El actor Horacio Pancheri rompió el silencio a poco más de una semana de la boda de su exnovia Marimar Vega, quien contrajo nupcias con el fotógrafo Jerónimo Rodríguez en el puerto de Acapulco, Guerrero.

A pesar de que los rumores sobre su ruptura apuntaron a que la actriz le fue infiel justamente con Rodríguez, el argentino nunca confirmó la información y, como en otras ocasiones, esta vez no tuvo más que buenas palabras para su ex.

“Nada, que yo siempre voy a desearle lo mejor a ella, es una gran mujer, que quiero y admiro mucho, pero bueno, no jaló, y ahora cada quien en su camino siendo felices, enamorados cada quien de sus parejas y eso es lo importante de la vida, estar feliz y en paz”, dijo el artista al escuchar sobre Marimar en entrevista para el programa Hoy.

De la misma manera, Pancheri negó tener planes para casarse con su novia Isa Valero, con quien inició su relación poco después de su truene con Vega. “No, todavía no, por ahora no, se van a enterar, todavía no hay boda”.

Finalmente, Horacio confesó que su labor como padre no ha sido nada sencilla, pues ha tenido que estar al pendiente de su hijo Benicio Pancheri Pasquini, fruto de su romance con Carla Pasquini.

“Yo vine a México y al mes me enteré que iba a ser papá, entonces el crecimiento de un bebé, ya de 9 años, es lo que yo tengo aquí en México, 10 años, y como decías, este año no me tocó estar con él porque trabajo, pero me desperté, lo llamé, hicimos videollamada”, concluyó.