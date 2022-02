Monterrey (México) 3 feb (EFE).- El periodista mexicano Víctor Badillo, quien dirige un portal de noticias en el norteño estado de Nuevo León, denunció este jueves presiones por parte de las autoridades del municipio de Escobedo tras intervenir en la conferencia diaria desde Palacio Nacional y volverse viral.

Víctor Badillo, quien está afiliado al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, explicó en entrevista con Efe que tiene copias de correos elaborados por el departamento de prensa del municipio de Escobedo en los que se asegura que él “no es periodista”.

“Me filtraron correos desde el municipio donde le informan a la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República que no soy periodista y debido a ello solicitan que no me permitan participar en las conferencias mañaneras del presidente”, comentó Badillo, del portal Sinpelos.mx.

En un mensaje de su cuenta en la red social Twitter Víctor Badillo denunció: “Ya comienzan los ‘grillos’ norteños adoloridos por mi participación en la #mañanera. Están enviando textos y algunos e-mail.. Comienza la presión y la gestión para no volverme a ver en #Palacio Nacional… Qué bárbaros”.

Durante su participación en la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, el periodista denunció la grave situación de la violencia en Nuevo León y enfatizó el problema de la desaparición de personas y sus vehículos en un tramo de la autopista federal Monterrey, capital del estado, y la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, del estado de Tamaulipas, donde se reportaron al menos 70 desaparecidos en el 2021.

Además, afirmó que las autoridades del municipio de Escobedo emanadas del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el mismo partido del presidente, le están negando permisos para trabajar a los comercios locales.

“Los negocios los están clausurando si no aceptan darles dádivas, si no aceptan darles moches”, dijo Badillo.

En respuesta López Obrador mandó un mensaje a los comerciantes: “nosotros no somos rateros y no permitimos tampoco la ratería de nadie, no aceptamos corruptos”.

Víctor Badillo ya fue privado ilegalmente de su libertad por la policía de Escobedo y en mayo de 2018 un exalcalde que ahora milita en Morena ordenó al Secretario de Seguridad del municipio “levantar” (secuestrar) a Badillo para “pararlo porque anda muy picudo (buscando pleito)”.

La ONG Artículo 19 contabiliza al menos 149 periodistas asesinados por su labor desde el 2000 a la fecha, 29 de ellos durante el mandato de López Obrador, que arrancó en diciembre de 2018.

Enero se convirtió en un mes trágico para el gremio periodístico con el asesinato de cuatro colegas.