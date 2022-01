Ciudad de México.- El congreso del estado de Chiapas otorgó un reconocimiento a la defensora Martha Guadalupe Figueroa Mier, por su trayectoria a favor de las mujeres y las niñas en la entidad.

La mañana de este 18 de enero, la diputada Floralma Gómez Santiz, presidenta Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez del congreso de Chiapas, entregó un galardón a la abogada Martha Guadalupe Figueroa Mier, que actualmente forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Al recibir el premio, Figueroa Mier declaró: “sigue habiendo esta necesidad del reconocimiento, de seguir trabajando en el tema de mujeres. Sí, queremos un mundo en el que quepan muchos mundos, el de las mujeres (…) la policía municipal que acosa a una estudiante de servicio social, o que golpea a su esposa en una comunidad zapatista, ahí me van a encontrar, les guste o no, porque a mí sí me da un gusto (estar) (…) la violencia contra las mujeres no es bonita, duele mucho (…) seguimos en esa lucha, porque los recursos para salud sigan ahí (…) este reconocimiento me obliga a eso, voy a seguir siendo incómoda para las instituciones, con la ley en la mano, el género, con el corpus cristi en la mano, así vamos a seguir ahí”.

La diputada Floralma Gómez Santiz, por su parte, dijo: “la lucha de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en Chiapas tiene nombres que la respaldan y sin lugar a dudas uno de esos nombres que ha escrito la historia en Chiapas es el de Martha Figueroa. Para muchas de nosotras, el ímpetu, el corazón, el cariño y el alma de Martha puesto en el movimiento feminista fue la razón para hacer parte de nuestra vida el feminismo”.

Martha Guadalupe Figueroa Mier nació en agosto de 1955, en la Ciudad de México. Es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, con especialidad en Derechos Humanos y derechos de las mujeres.

Fue fundadora del “Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas”, en Chiapas, y en 1989 fundó la primera Agencia de Delitos Sexuales en la entidad, fue la primera promotora de políticas públicas en materia de violencia. Entre 2009 y 2012 realizó un mapa penitenciario sobre mujeres acusadas penalmente por abortar y asumió la defensa de estos casos, hasta lograr la libertad de todas ellas.

En 2013 participó como asesora jurídica especializada en el proyecto de defensa de mujeres en situación de cárcel, injustamente sentenciadas; y en 2015 una organización internacional nombró a uno de sus premios con su nombre.

También es fundadora de la Colectiva Feminista Mujeres Libres COLEM, A.C, creadora de un círculo de estudio sobre los derechos de las mujeres y una de las principales impulsoras de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad.

Figueroa Mier tiene mas de 3 décadas de trabajo en defensa de mujeres en situación de violencia y pobreza en Chiapas, ha acompañado casos y denunciado desde 2005 la impunidad en torno a los asesinatos violentos de mujeres así como la violencia sexual ejercida por militares contra mujeres de comunidades indígenas. Fue una de las primeras abogadas en levantar la voz tras la violación sexual cometida por militares en un retén en Chiapas, contra las hermanas tzeltales González.