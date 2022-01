Ciudad de México.- La alcaldesa del municipio de Amanalco, en el Estado de México, María Elena Martínez Robles, lamentó que la Fiscalía y el gobierno estatal no actúen ante los hechos violentos y permita que los agresores que el 4 de enero la golpearon, sigan en la impunidad.

En un comunicado difundido por Morena, el partido expuso que la alcaldesa habló vía telefónica desde el hospital donde está en observación y le realizarán tomografías, luego de que el jueves fue trasladada en camilla, tras presentarse en el ayuntamiento para intentar convocar a sesión de cabildo.

Este 4 de enero la alcaldesa denunció que fue golpeada por el síndico municipal de Movimiento Ciudadano (MC), Miguel Ángel Lara de la Cruz y sus seguidores, afuera del Palacio Municipal, quienes trataron de impedir que ejerciera el cargo. En 2021 la alcaldesa ganó la elección abanderada por MC, pero antes de comenzar sus funciones abandonó el partido y se sumó a Morena.

Cuando acudió a la Fiscalía a denunciar el ataque, el médico legista dio fe de que registraba inflamación en la cabeza debido a los golpes, y tuvo que regresar al hospital donde se mantiene, tras un desvanecimiento, intensos mareos, náuseas, dolor de cuerpo y cabeza, además de lesiones en las cervicales.

Recordó que las agresiones del síndico en su contra vienen desde la campaña electoral de 2021, porque Lara de la Cruz quería ser el candidato, pero ella fue designada para cumplir con la paridad de género en las candidaturas. El partido naranja interpuso cuatro juicios de inconformidad en su contra, los cuales no procedieron.

Como no pudieron quitarla con acoso y amenazas, denunció que obligaron a su suplente a renunciar y colocaron en ese lugar a la esposa del síndico, Viviana Judith Estrada Vera, por eso ahora pretenden retirarla del camino para tomar el control político y financiero del gobierno local.

La funcionaria aseguró que en campaña recibió reiteradas intimidaciones y amenazas de Lara de la Cruz, quien la presionó para que abandonara la contienda, con amenazas como “atente a las consecuencias y te voy a dar donde más te duele”. Como resultado de las amenazas, dijo, un tío fue secuestrado y abandonado con golpes en un barranco del municipio.

Pese a que el síndico negó atacarla, la presidenta municipal de Amanalco reiteró que el representante de MC fue quien le dio un golpe en el rostro y luego ordenó a un grupo de seis o siete personas que la patearan y le rociaran gas lacrimógeno, para ingresar de nuevo a la sede del gobierno.

Martínez Robles precisó que durante toda la campaña fue hostigada y amenazada por el síndico y por el representante de MC ante el Instituto Electoral del Estado de México, César Severiano Martínez, quien aseguró que el proyecto político era de Miguel Ángel Lara y debía renunciar; lo que la llevó a acercarse a Morena para pedir apoyo porque temía por su seguridad. También presentó una denuncia ante la Fiscalía General, pero nada pasó.

“Me sacaban de los comités, de los eventos, por eso pedí apoyo a Morena y me abrió las puertas, ya tenía miedo porque era mi vida, y la de mis hijos, porque el síndico y su gente no me dejaron en paz, siempre hubo violencia política con mensajes, llamadas e insultos”, dijo.

El pasado 7 de enero lamentó que a tres días de la agresión, el síndico municipal mantenga el control de la sede del gobierno local y no haya pronta actuación de la Fiscalía General contra sus agresores, quienes se mantienen vigilando el acceso a la sede del ayuntamiento, ya que pretenden obligarla a renunciar para tomar el control del gobierno local, pues ya han tomado posesión de algunos inmuebles como el DIF, Casa de Cultura y el Rastro Municipal.

La alcaldesa denunció que el gobierno del estado no ha intervenido para garantizar su seguridad y la paz política en Amanalco y sancionar a sus agresores, porque si bien la titular de la Secretaría de la Mujer se presentó cuando acudió a denunciar, la Secretaría de Gobierno, a través de su representante, Fred Santana Rebollar, respaldó al síndico por intereses políticos, y la Fiscalía sigue sin actuar o garantizar medidas precautorias en su favor, cuando está en riesgo su vida.

“Pido que haya justicia, hay que frenar el machismo y la violencia política contra la mujer, las agresiones vienen desde hace meses, desde campaña y el síndico sigue actuando en total impunidad. Ahorita soy yo y al rato puede ser otra mujer, Miguel Ángel Lara de la Cruz es representante popular y permitir su actuación violenta no es justo. No pueden hacerse de la vista gorda que no pasa nada en Amanalco cuando yo estoy hospitalizada”, dijo.

Mientras tanto, la diputada local, Marisol Mercado Torres, respaldó a la alcaldesa y exigió que la Fiscalía tenga una actuación pronta y eficaz, pues con los altos niveles de violencia y feminicidio en la entidad, es urgente frenar los hechos violentos contra las mujeres.

La legisladora de Morena pidió a la clase política, en especial a las diputadas, cerrar filas para que ningún hombre intente imponerse por encima de las determinaciones de las alcaldesas que están entrando en funciones.