Querétaro, 17 Diciembre 2021.- El Secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, Marco del Prete Tercero, pidió no alarmarse por el paro técnico de Audi en Puebla.

Esto luego de que el cluster automotriz de Querétaro reconoció que el paro de la armadora Audi impacta a la producción de autopartes en la entidad.

“Pero no son todas, Audi es una de cuantas armadoras de vehículos en el país, entonces no hay que alarmarnos porque una planta suspendió”, recalcó.

En ese sentido, el funcionario estatal, hizo un llamado a mantener la calma, ya que, afirmó, no todas las empresas fabricantes de autopartes en el estado le venden a Audi.

No obstante, del Prete Tercero, admitió que algunas seguramente vieron retrasados sus pedidos y envíos, o canceladas sus órdenes de compra, pero “no son la generalidad”.

“Si Audi detuvo producción pues seguramente algunas empresas, no digo que todas, no es la industria automotriz de Querétaro, no todos los fabricantes de autopartes en el estado le venden a Audi y no es la única que produce vehículos”, abundó.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal (SEDESU), explicó que la industria automotriz es muy precisa en su cadena de producción y que cualquier interrupción a la misma genera afectaciones en los antecesores de este proceso productivo.

“Si detuvo su producción por la causa que haya sido, seguramente algunas empresas se vieron afectadas, pero no es la generalidad, no nos alarmemos por eso”, concluyó.