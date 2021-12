Sergio Mayer rompió el silencio luego de tener un enfrentamiento con el periodista Javier Ceriani en la alfombra Expo Compositores 2021, en California, Estados Unidos.

De acuerdo con el expolítico y actor, Ceriani no respetó a su mujer durante el evento y por eso tuvo el conflicto con el comunicador.

“Ahí dice que ella le dijo que era una basura o no sé qué. Al principio lo que mi mujer hablaba era del trabajo, le dijo ‘estoy haciendo mi trabajo’, y dijo ‘es una basura’, porque eso es lo que consideramos. Fue a provocarme, yo tengo el derecho de responderle a quien quiera, y a quien no quiera”, explicó a la prensa durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.

Posteriormente, el también ex integrante del grupo Garibaldi pidió que no se malinterprete su actitud con la prensa. “Me han preguntado de todo y yo siempre respondo. Sin embargo, yo decidí a esta persona, porque es de las personas que me ha calumniado y ha mentido siempre, y he dado la cara. Él dice que hizo la investigación. ¿Cuál investigación?, él fue el que soltó lo de las regalías de José José, y hasta hoy sigo esperando que me demuestre y que diga ¿quién? o ¿dónde está ese contrato que existe?”.

De la misma manera, Mayer negó esconderse en la cocina después de que Javier Ceriani llamara a las autoridades por su presunta agresión. “Nada, hasta nos tomamos una foto. La policía me dijo ‘oiga, tenemos que hacer esto, es un procedimiento, sí hicieron un tema de un ticket, y si vamos a ir con un juez me encantaría. En el estado de California, la falsedad de declaraciones o acusar a una persona en falsedad, amerita cárcel”.

A su vez, Issabela Camil subrayó que a periodistas como él nunca les concederá una entrevista. “Mi respuesta, que sí lo dije, ‘basura’, esa fue la palabra que yo usé, que abarca muchas cosas, abarcaba la situación que se estaba viviendo, y lo que él dijo ‘tú tienes la obligación de responder’, dije ‘basura, claro que no, eso no es cierto’”.

A pesar de que la pareja desmintió cualquier problema legal en Estados Unidos, por su parte, Ceriani aseguró en entrevista para el programa Venga la Alegría que la policía le puso una multa a Sergio Mayer y además tendrá que comparecer el 4 de marzo del 2022 en Los Ángeles para responder por sus actos.