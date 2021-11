Ciudad de México. Esta mañana integrantes de la Red Nacional de Refugios (RNR) presentaron la campaña “Voces por la Igualdad y la Justicia” en el contexto de los “16 Días de activismo contra la violencia de género” a fin de visibilizar las frases machistas con las que se busca manipular, controlar, y violentar a las mujeres, para así dejarlas de normalizar y demostrar que el agresor es responsable de sus acciones.

Esta campaña, explicó la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa Morales, busca acercar a las mujeres medios de ayuda para salir de sus contextos violentos sin importar el lugar donde se encuentren y resaltar que las víctimas no son las responsables de los hechos, sino los agresores, ya que cada dos minutos una mujer es violentada por un hombre.

Todos estos constructos como “¿Con quién hablas? ¡Dame el teléfono!”, agregó Morales, son normalizados en la sociedad debido a la falta de un sistema de justicia que los condene o un gobierno que trabaje de manera eficaz contra esta problemática, en el país 90 por ciento de los delitos quedan en la impunidad. Esto sumado a las brechas de desigualdad, poco respeto hacia sus Derechos Humanos y un sinfín de más cuestiones coloca a las mujeres en una gran desventaja frente a los hombres.

“Esta campaña inicia con cambiar la narrativa señalando quienes son las personas responsables de las violencias machistas contra las mujeres. En México no existe ningún lugar seguro para ellas. Hay un aumento del 64 por ciento de la violencia familiar y 60 por ciento en violencia sexual. Los hogares son la antesala de la violencia feminicida, que se naturaliza a través de palabras. Cuando no se atienden no se nombran y no se identifican”, detalló Figueroa Morales.

La violencia feminicida, enfatizó Morales, ha conllevado a que entre 10 y 11 mujeres sean asesinadas cada día en el país, donde 95 por ciento de los agresores de este delito son hombres. De enero a octubre de 2021, 87 por ciento de las mujeres que han buscado ayuda en la RNR han sido violentadas por su novios, parejas, exparejas, los cuales la mayoría poseen un vínculo militar, político, o usa armas, lo que mantiene aún más estas agresiones en la impunidad.

En los primeros meses de 2021, resaltó Morales, hubo un incremento del 12 por ciento de atenciones, es decir más de 37 mil personas pidieron ayuda a la RNR desde distintas plataformas, en comparación con 2020, por ello esta campaña pretende desnormalizar que las mujeres sean señaladas como las responsables de la violencia de la que son víctimas, ya que “las violencias machistas son los únicos delitos donde las mujeres son las culpables”.

A fin de cumplir con todos los objetivos, señaló Morales, la campaña se compone de tres etapas de difusión: spots en radio, spots en redes sociales y conversatorios. La primera de ellas ya inició su difusión por medio de radios locales en Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Yucatán, para llegar así a comunidades indígenas y migrantes, pues son dos sectores de población en los que las mujeres son aún más agredidas y la violencia es más normalizada.

En estos estados, dijo la representante de la RNR de la región Sureste de México, Elsa Simón Ortega, las autoridades están poco capacitadas en perspectiva de género, y el sistema de justicia carece de capacidades para atender la violencia de género, a pesar de que hasta octubre de 2021, 38 por ciento de las mujeres atendidas por la RNR vieron imposibilitado pedir ayuda debido a que habitaban en el mismo sitio con sus agresores, por lo que la campaña anhela enviar un mensaje de: “no estás sola, aquí estamos”.

Este mensaje de esperanza, agregó la defensora de Opciones Digna de la Región Norte de México, Mayela Chávez, esperan que llegue a las mujeres de Coahuila, Sonora, Durango y demás entidades donde la prevalencia de la violencia de género también se debe a la presencia del narcotráfico y la mafia, que ponen en riesgo constante a las mujeres o menores de edad como víctimas de trata de personas, explotación sexual, o violencia sexual.

Chávez expuso que 17 por ciento de los agresores tienen vínculos con militares o políticos, 27 por ciento usan armas de fuego y 28 por ciento tienen antecedentes penales, lo que aumenta que una agresión física o psicológica pase a ser un feminicidio en segundos. De enero a octubre de 2021, se han cometido 808 casos de feminicidio a nivel nacional, 34 de ellos en Sonora, 40 en Chihuahua, 37 en Sinaloa, 17 en Coahuila y 9 en Durango, según cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional.

Ante este contexto, comentó la defensora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Atziri Ávila López, la campaña es necesaria para impulsar que las nuevas generaciones empiecen a entender que este tipo de violencia debe ser eliminada porque escala a otras más graves. Ávila López y Figueroa Morales invitaron a la población a unirse a la campaña, difundir los materiales, y movilizarse en los “16 Días de activismo contra la violencia de género”.

Es necesario decir que los “16 días de activismo contra la violencia de género” es una campaña internacional anual que empieza el 25 de noviembre, el “Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer” y sigue hasta el 10 de diciembre, el “Día de los Derechos Humanos”. Esta campaña fue impulsada en 1911 durante la inauguración del Women ‘s Global Leadership.

Figueroa Morales recalcó que la campaña también es un llamado para que las autoridades mexicanas cumplan con sus obligaciones, pues su ineficiencia en la atención de delitos contra las mujeres ayuda a que la violencia de género no pueda ser disminuida.