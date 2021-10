Querétaro, 13 Octubre 2021.- El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, informó que gestionará 250 millones de pesos ante el Insabi para hacer frente al desabasto de medicamentos que hay en Querétaro.

“Necesitamos 250 millones de pesos urgentes para el tema de medicinas, para cerrar el año”, dio a conocer.

En ese sentido, reportó que actualmente hay un desabasto del 35 por ciento de medicamentos en la entidad, por lo que, hará la gestión de recursos para cerrar el año.

“Tenemos el 65 por ciento de abasto nada más, porque no nos ha mandado Insabi los medicamentos; todos los estados donde han firmado con el Insabi tienen la misma problemática, no lo digo de dientes para afuera, no hay que echarnos culpas, en el tema de la salud debemos buscar soluciones y yo siempre me he enfocado más en la solución que en los problemas”, resaltó.

Para ello, Kuri González, reveló que este miércoles, a las tres de la tarde en la Ciudad de México, sostendrá una reunión con el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer.

“Me voy a la Ciudad de México, tengo reunión con Juan Ferrer del Insabi, para poder ver temas de apoyos, de medicamentos que tenemos mucho desabasto en este momento, en tema de contingencia para que nos puedan ayudar y para poder terminar de equipar el Hospital General”, indicó.

El mandatario estatal, adelantó que en este encuentro también solicitará recursos para concluir el equipamiento del nuevo Hospital General de Querétaro, así como para atender la contingencia en los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan.

“Necesitamos 40 por ciento del nuevo Hospital General para poderlo equipar y para ver si nos pueden apoyar con algo para las contingencias”, concluyó.