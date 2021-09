La actriz Elisa Vicedo reveló en entrevista para el programa Ventaneando que desistirá de su demanda por abuso sexual contra Eduardo Carabajal, luego de que hace algunas semanas estuvo de visita en México para ver los avances de este proceso en contra de su colega.

“Mi caso de violación fue en el 2016, las denuncias están hechas desde el año 2018, como bien saben el caso de violencia lo gané totalmente, y el caso de violación estábamos haciendo todo lo posible, he hecho todo lo posible y lo que ha estado en mis manos, pero en este momento […] no voy a seguir con el caso, no voy a seguir con el caso de violación, pero el caso va a seguir abierto, o sea, la carpeta va a estar abierta, yo no la voy a mover”, explicó.

Argumentando que invirtió mucho económicamente y hasta este momento no ha visto un avance significativo en el caso, la actriz radicada en Canadá destacó: “la gente no tiene idea cuánto dinero yo he gastado en abogados, la gente no tiene idea de cuánto yo he gastado, hay gente demasiado ignorante que ha pensado que yo de hecho he sacado provecho de esto. En cuanto es lo contrario, a mí se me cerraron las puertas desde que esto se hizo público”.

Posteriormente, la joven destacó que pese a esta decisión no dejará de decirle a las mujeres que denuncien, y por su parte se queda un poco satisfecha en su caso debido a que Carabajal admitió públicamente haberla golpeado, además de que gracias a toda esta situación tiene prohibida la entrada a países como Canadá y Estados Unidos.

Finalmente, Vicedo manifestó que en México existe mucha corrupción y desatención de las autoridades hacia las mujeres, pues, aunque intentó vincular las denuncias de otras figuras del medio artístico a su caso no logró nada, por lo que puntualizó: “yo no voy a hacer más, no voy a gastar dinero en abogados, no me voy seguir desgastando energéticamente en esto”.