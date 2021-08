Mon Laferte reveló entre lágrimas que está embarazada a través de un enlace en vivo en su cuenta de Instagram con el que sorprendió a sus seguidores luego de anunciarles que daría una noticia que lo cambiaría todo.

“Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los treinta y tantos porque antes no quería tener hijos. Y ha sido un año muy duro, muy difícil, de muchas hormonas y cambios de peso y de humor. (…) Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más (sin decirlo)”, dijo la cantante chilena a sus 3,3 millones de seguidores.

Posteriormente, la cantautora confesó: “Tengo que seguir haciendo promo, tomándome fotos y me siento grande, siento que mi cuerpo cambió y no puedo seguir, no puedo avanzar como ocultando algo, mintiendo algo, porque ya ha sido como un año entero sintiendo la vida, pero en realidad me siento a medias. Tengo miedo, porque tengo que estar cuidándome mucho, tengo que estar en reposo absoluto. Tengo mucho miedo todavía. Me quedan un par de semanitas para estar bien y salir de gira”.

A pesar de que Mon es muy reservada con su vida personal, en esta ocasión contó que en el 2020 tuvo una ruptura sentimental que, de acuerdo a sus palabras, la perjudicó mucho. No obstante, este 2021 Laferte estrenó romance con el músico Joel Orta, integrante del grupo Celofán, y jefe de producción de la intérprete chilena.