San Juan del Río, 13 Agosto 2021.- Durante un evento en el que informó a la ciudadanía y sectores económicos y productivos del municipio, los resultados del último año de su administración, el alcalde Memo Vega, se dijo convencido de entregar un mejor San Juan del Río, del que recibió en 2015.

El edil aseguró que se consolidaron importantes avances en rubros como el fortalecimiento a las finanzas, en la seguridad, en la obra pública, infraestructura importante que le hacía falta a San Juan del Río, además de apoyos sociales y servicios públicos, resultados que están a la vista de todos los ciudadanos.

“Hoy a 6 años estamos seguros, mi equipo de trabajo y yo, que entregaremos un San Juan mejor del que recibimos, con la satisfacción de que, aunque falta mucho por hacer, se ha hecho mucho por esta tierra. Ha sido un gran honor servirles desde esta responsabilidad. Con el corazón en la mano y con los hechos a la vista de todos, quiero asegurarles que no defraudé esa confianza”: agregó.

Asimismo, reconoció que aún faltan cosas por hacer, sin embargo se dejarán las bases para que San Juan siga en la ruta del progreso, ahora de la mano de Roberto Cabrera, Presidente Municipal Electo y de Mauricio Kuri, Gobernador Electo

En un evento diferente a lo convencional, que se realizó en la nueva Acuática Municipal Oriente, espacio que inauguró el día de hoy, el Presidente Municipal agradeció a su esposa, hijos y a toda su familia por darle fuerza y rumbo durante estos 6 años.

“San Juan del Río es mi tierra, aquí decidí formar una familia y aquí he decidido pasar el resto de mis días. Viviré eternamente agradecido con las familias sanjuanenses, quienes me dieron la oportunidad de ser su Presidente Municipal; y aún más porque me permitieron ser el primer Alcalde en la historia de San Juan del Río, en ganar una reelección a tan digno cargo”, enfatizó.

OBRA PÚBLICA

Al referir las acciones principales en cuanto a obra pública destacó: “Trabajamos intensamente en la transformación y progreso de nuestro San Juan, con la construcción y mejoramiento de más de 600 kilómetros de vialidades, tanto en las comunidades, zona oriente y centro de la ciudad. Para que se den una idea, las 2 administraciones pasadas juntas invirtieron 851 millones de pesos. Nosotros aplicamos en calles, parques, escuelas y otros rubros, 1,609 millones de pesos, es decir 2 a 1 en obra pública”.

“Dotamos a San Juan del Río de infraestructura que le hacía falta, como el rescate que hicimos del hospital inundado abandonado para convertirlo en la Ciudad Vive Oriente, espacio que ahora es una fábrica de talentos para la cultura y las artes; y en el que niños, jóvenes y adultos han encontrado un lugar idóneo para la recreación, sano esparcimiento y una manera productiva de ocupar su tiempo libre”.

“Para el desarrollo humano de nuestra población, construimos 3 acuáticas de primer nivel: la Acuática Manuel Gómez Morín en una zona céntrica de la ciudad; la alberca que se encuentra en el Multideportivo salida a Tequisquiapan, espacio que a su vez cuenta con otras áreas para el deporte; y la Acuática Municipal Oriente, donde nos encontramos en este momento, haciéndole justicia a esta zona de la ciudad, que carecía de este tipo de servicios”.

“Adicional a estas obras grandes, hemos construido o mejorado más de 60 parques y áreas deportivas, como el caso del Ecoparque del Río, en el Blvd. Alfonso Patiño, la Unidad Deportiva Maquío, la Unidad Deportiva Norte, el Parque de los Guzmán, el Parque de Praderas del Sol, el Parque de Nuevo San Juan, solo por mencionar algunos, espacios para que las familias, principalmente niños y jóvenes, encuentren cerca de su casa, un lugar dónde pasar el tiempo libre sanamente”.

“Después de 30 años que nadie quiso entrarle al tema, dejaremos un nuevo Panteón, que se convertirá en el Panteón Municipal No. 4, que contará con criptas, gavetas, crematorio y áreas verdes. Esta es una obra necesaria y que es increíble que siendo San Juan tan grande, no tuviera ni un crematorio municipal, ni más espacios en los panteones municipales. Ha sido todo un reto buscar poner al día a San Juan”.

SAN JUAN BONITO

En el rubro de los servicios públicos y una mejor imagen urbana, detalló: De recibir un municipio obscuro con lámparas amarillas que cada rato se fundían; entregaremos un San Juan iluminado, con cerca de 24 mil nuevas luminarias led instaladas, que ofrecen entornos más seguros, a través de una tecnología nueva y amigable con el Medio Ambiente”.

“Recibimos 5 camiones recolectores de basura, de los cuales solo servían 2. En mi administración fortalecimos este servicio con 16 camiones recolectores, que permitieron crecer al doble las rutas de recolección de 17 a 33 rutas, recogiendo diariamente más de 145 toneladas de basura”.

“En el tema de mejores servicios a la población, por primera vez, San Juan del Río cuenta con unas instalaciones dignas de Cuidado Animal, en las que se brindan servicios de esterilización, vacunación y adopción; además de contar con un aula de capacitación en temas de bienestar animal y un laboratorio en parasitología, único en la región”.

SEGURIDAD

En materia de seguridad detalló: “Desde nuestra llegada, la seguridad es una prioridad, por lo que invertimos en equipamiento y tecnología para fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública como nunca antes. Recibimos 20 patrullas ponchadas y en mal estado, dejaremos 100 patrullas y motopatrullas, patrimonio de San Juan del Río”.

“Nosotros sí dejaremos un verdadero C4, un centro de comunicación y comando, con alta tecnología y más de 200 cámaras de videovigilancia, no como el supuesto C4 que en teoría existía, que se componía de 4 cámaras y un proyector de oficina que compras en cualquier tienda de autoservicio”.

“En estos 6 años de trabajo, también mejoramos el sueldo y prestaciones de los policías, además de entregarles armamento, nuevos uniformes de calidad e incrementar su capacitación”.

“En esfuerzos adicionales para fortalecer instituciones dedicadas a la seguridad y la impartición de justicia, donamos el predio donde hoy se ubica la Ciudad Judicial, un gran logro, que permitió concentrar todos los juzgados en un mismo lugar en beneficio de la ciudadanía sanjuanense”.

“Importante también resulta, la donación del terreno y el apoyo para el bardeado perimetral y vialidad de acceso, de lo que será la Base Regional de la Guardia Nacional; que sin duda vendrá a ayudar a combatir de manera frontal y decidida delitos del fuero federal como el robo de combustible, venta de sustancias prohibidas, entre otros”.

“En este trabajo, también se logró donar un inmueble ubicado cerca del CECUCO, para la permanencia en San Juan del Río, de la Subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR)”.

FINANZAS

Destacó de manera importante lo realizando en el tema financiero, diciendo que: “Luego de que nos dejaron las cuentas de banco y los cajones vacíos, ni siquiera para pagar el aguinaldo de los trabajadores, ni mucho menos para hacerle frente a otros gastos básicos de la administración, nos pusimos a chambear, en diseñar e implementar un plan de austeridad. Era momento de apretarse el cinturón y dejar atrás los despilfarros y privilegios para los funcionarios de primer nivel del pasado”.

“Yo como Presidente, así como Síndicos y Regidores nos bajamos el sueldo; no volvimos a pagar celulares del dinero de los sanjuanenses; mucho menos comidas ni viáticos. Con esta y otras medidas, sumado a que obtuvimos más confianza de los contribuyentes sanjuanenses, pasando de 6 de cada 10 que pagaban su predial en 2015 a 8 de cada 10 claves catastrales pagadas en 2021, incrementamos el presupuesto municipal de 600 millones de pesos a 1,200 millones de pesos, lo que nos permitió tener una administración más fuerte, para poder invertir como nunca antes, en obras, programas, apoyos y acciones en beneficio de la ciudadanía”.

“Esta disciplina y buen manejo financiero ha sido bien evaluado por organismos nacionales e internacionales. Destacando el incremento en la calificación crediticia que nos ha otorgado Fitch Ratings, ya que hemos escalado 4 posiciones, de recibir la administración con una calificación BBB+ con perspectiva negativa a encontrarnos hoy con una calificación de A+ con perspectiva estable”.

AGRADECIMIENTO GOBERNADOR

“Hoy agradezco al Gobernador Pancho Domínguez todo su apoyo para San Juan, durante estos 6 años. Ya que de su mano, pudimos concretar acciones de gran trascendencia para las familias sanjuanenses, como el Multideportivo; el nuevo Parque Las Garzas, que será un importante espacio recreativo para toda la zona oriente; numerosas obras de introducción y ampliación de servicios básicos como drenaje, agua potable y electrificación que le mejoraron la vida a cientos de familias; las obras de infraestructura pluvial para evitar inundaciones en la zona oriente; mejoramiento de vialidades, como la ampliación a 4 carriles del camino a Cerro Gordo y a El Sitio, obras para apoyar a diversas escuelas, entre muchas otras acciones más”, comentó Memo Vega al expresar su agradecimiento al Gobernador.

DIF

Respecto al trabajo en el DIF Municipal, compartió: “Male, gracias por tu trabajo invaluable y por todo el apoyo que siempre me has brindado a mí y a nuestros hijos, como el gran pilar de nuestra familia que eres. Has logrado replicar toda esa dedicación y amor, en favor quienes buscan la mano solidaria del DIF Municipal, con apoyo de la gran familia DIF como tú le has llamado a tu eficiente equipo de trabajo”.

“Con ese mismo ímpetu y determinación, lograste incrementar de 22 a 39 millones de pesos el presupuesto de esta noble institución, lo cual permitió reforzar la labor asistencial en beneficio de grupos vulnerables, a través de apoyos como auxiliares auditivos, lentes, aparatos funcionales para personas con discapacidad y despensas”.

APOYOS SOCIALES

Asimismo, externó que transformó la política social: “En nuestros recorridos, antes de llegar, y ya en el Gobierno, recabamos inquietudes de la gente, quienes nos decían que la economía en casa no estaba bien, por lo que decidimos implementar apoyos que se vieran reflejados en el bolsillo de las familias”.

“Así surge el programa para entregar más de 22 mil calentadores solares en los hogares, con lo que la gente se pudo ahorrar en promedio 300 pesos al mes del gas, que hoy usan para cubrir otras necesidades. Este ha sido uno de los programas consentidos, nos consta el bien que ha hecho y la satisfacción que genera en los domicilios”.

“La queja de no alcancé beca o el dinero que me dan es muy poquito, era recurrente, por lo que ahora entregamos 6 veces más becas que antes, pasando de 2 mil a 12 mil de estos incentivos económicos, que buscan que los estudiantes se motiven y no dejen de estudiar por falta de recursos. Además hoy damos casi el doble de dinero, de 350 pesos al bimestre pasamos a 600 pesos bimestrales, más un apoyo alimentario”.

“En otra acción social de gran escala, detectamos que en las comunidades, muchas familias seguían cocinando con el fogón tradicional, afectando sus pulmones y provocando otros daños en su salud. Para remediar esta problemática y seguir contribuyendo con el ahorro de gas en los hogares, repartimos 15 mil estufas ecológicas, que hoy siguen dando servicio y permiten seguir cocinando ricos platillos para el disfrute de las familias beneficiadas”.

COVID

Sobre el trabajo y los retos durante la pandemia, señaló: “Fuera del guión y de los retos que un Presidente Municipal espera enfrentar, una contingencia sanitaria de alcance mundial nos puso a prueba. Lo que la gente esperaba de su Gobierno Municipal, era empatía y solidaridad”.

“Pusimos en marcha 8 desayunadores para otorgar cerca de 300 mil desayunos a personas en situación vulnerable; entregamos 108 mil apoyos alimentarios casa por casa; apoyamos económicamente a cerca de 3 mil comercios; ofrecimos más de 8 mil 500 pruebas covid a bajo costo; y a más de 120 familias les prestamos un concentrador de oxígeno, cuando este producto había encarecido y estaba escaso en el mercado”.