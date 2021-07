Lucero y Mijares han dado mucho de qué hablar en los últimos meses luego de realizar juntos un concierto vía streaming además de confirmarse su participación en el nuevo reality de Televisa.

Debido a que Itatí Cantoral también forma parte del elenco de “El Retador”, es que ha sido testigo de la gran relación que existe entre los cantantes y así lo presumió en entrevista para el programa Hoy.

“Son los mejores exmaridos que yo he conocido en toda mi vida, no es broma… ¡qué padres exmaridos!, sí así les sale el divorcio, está muy bien que lo vuelvan a hacer, son una pareja increíble, mejores compañeros no me pudiesen haber tocado”, externó la actriz.

Por su parte, Lucero recalcó que a pesar de llevarse muy bien con el padre de sus hijos, su relación se basa en la amistad. “Estar juntos trabajando en algún proyecto pues siempre la verdad es que es super, super agradable, seguimos siendo muy buenos amigos y podemos hacer cosas que al público le gustan”.

Para finalizar, la intérprete de “Tácticas de Guerra” dio esperanzas a sus seguidores de hacer una gira junto a Manuel Mijares. “Ojalá que sí, ojalá que podamos tener ya pronto buenas noticias para ir organizando fechas y para poder saber si ya se pueden hacer shows en vivo y poder cantar juntos tanto Manuelito como yo”.