Ferdinando Valencia confesó que a casi 2 años del deceso de su hijo Dante, la deuda que tiene con el hospital que atendió al bebé sigue pendiente.

Sin querer ahondar en el tema, el actor precisó durante su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel que sigue luchando por lo justo en este problema económico.

“Eso es un caos, sinceramente, no por la deuda, yo lo repito y lo digo siempre, porque en esos temas a la gente le gusta decir que nos gusta recibir, que nos gusta… no, hay una palabra detrás de todo lo que forman mis intenciones, que es “lo justo”, lo justo significa que yo asumo todo lo que toca, lo justo significa que se me tiene que aportar todo lo que me toca, porque acuérdense que no es como llegar y pedir, no, acuérdense que yo tengo acá cotizando casi 2 décadas a un sindicato, y es como para ustedes, compras un seguro y pasa algo y tu esperas que el seguro tenga una cobertura, es así de fácil […] los números no están claros, ese el problema realmente, no estoy diciendo que la gente se esté cruzando de manos”, replicó.

Previo a estas declaraciones, Ferdinando respondió a las críticas recibidas por contar los hechos paranormales que vivió con los pequeños Dante y Tadeo.

“Yo lo he manejado así porque yo sinceramente de profesionista, tengo 2 carreras terminadas, soy una persona que suele creer en la ciencia, pero también tengo emotivamente una línea de apego y una necesidad muy grande hacia Dios, y entonces en ese sentido más bien será que me gusta creer muchas cosas, yo no puedo traducir lo que sucede de esta manera, pero les comentaba que es muy extraño que muchas esferas, que les llaman orbs, lo seguían a Tadeo y se levantó a jugar y correr a una hora inusual”, explicó.

Y ante los comentarios de incredulidad por su historia, Valencia dijo: “Yo lo tomo bien, porque bueno, muchas veces tienes que dar tu opinión y si ellos creen que estoy mal pues a lo mejor hasta tienen razón, yo finalmente respondo a una necesidad y a que no tengo argumentos para poder dilucidar o saber que es lo que pasó, y si me dicen estás mal, no sé me estoy sometiendo a que de pronto lo digan porque no tengo argumentos para probar lo que sucede en la vida, para justificar todo lo que sucedió […] pero eso se ve, y de que está ahí, está”.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si por eso a veces prefiere callar en distintos temas, el actor replicó: “Yo nunca he sido una persona de callarme mis opiniones, no en general, pero la mayoría de las personas socialmente, creo que una de las críticas más grandes que la gente no tolera que pienses por ti mismo, la gente le gusta que repitas los discursos que repiten los demás, a mi me gustan las opiniones y los criterios, me gusta respetar los comentarios de los demás”.