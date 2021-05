Luego de que Andrea Meza fuera elegida como la ganadora del certamen Miss Universo 2021 la controversia no se hizo esperar, y a pesar de la alegría que provocó al pueblo mexicano, para muchas personas la peruana Janick Maceta del Castillo debió ser la triunfadora de la competencia.

Por tal motivo, Meza se convirtió en blanco de comentarios negativos, críticas e insultos de los usuarios de redes sociales, quienes decidieron verter todo su odio contra ella al ver que Miss Perú solo obtuvo el tercer lugar en el concurso de belleza.

Sin embargo, Janick Maceta demostró que no está dispuesta a tolerar los ataques en redes sociales, por lo que retomó su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje a sus seguidores.

Junto a un video donde aparece conviviendo, abrazando y sonriendo con la mexicana, la peruana externó su cariño incondicional y apoyo a Meza con el siguiente mensaje:

“Felicidades belleza! @andreamezamx 🇲🇽 our new @missuniverse ❤️❤️❤️ qué alegría haberte conocido, eres una persona que ilumina a todos los que la rodean, te quiero mucho y nunca olvidaré las risas que compartimos y los momentos que vivimos, ¿podrán con este amor? ¡JAMÁS! Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa, que Dios te acompañe, bendiga y proteja siempre, aquí tienes una amiga para toda la vida ❤️

Love you with all my heart, I’m so proud of you 🥺❤️

(No aceptaré ningún tipo de comentario negativo, más amor por favor, [email protected] merecemos RESPETO. Utilicemos nuestras plataformas para llevar mensajes positivos.) #stopbullying”.

De esta forma, Maceta del Castillo puso un alto al acoso que estaba sufriendo Andrea al convertirse en la tercera mexicana en ganar la corona de Miss Universo.