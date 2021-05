Ciudad de México, 11 may (EFE).- La pugilista mexicana Mariana ‘la Barby’ Juárez dijo este martes que a sus 41 años confía en que recuperará el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en la revancha ante Yulihan ‘la Cobrita’ Luna, porque ya conoce el estilo de boxeo de su rival.

“La revancha está pactada, aunque aún no hay fecha; pero lo que sí puedo decir es que voy a recuperar mi título gallo. No va a ser fácil, pero ahora conozco a fondo a Yulihan, además sé la calidad que tengo y de lo que soy capaz”, dijo la boxeadora.

En noviembre de 2020, ‘la Cobrita’, de 27 años, venció por decisión unánime y le arrebató a ‘la Barby Juárez’, el cinturón Gallo del Consejo Mundial de Boxeo, en un combate en el que Juárez denunció que los guantes de Luna estaban alterados.

El Consejo Mundial de Boxeo hizo una investigación en la que determinó que los guantes de Luna no fueron manipulados y corroboró como campeona a Luna, quien presume récord de 20 peleas ganadas, tres por nocaut, tres derrotas y un empate.

Mariana Juárez subrayó que de aquella batalla aprendió que no debe precipitarse al hablar de su rival al calor de una derrota.

“Estoy tranquila porque aquella fue sólo una mala noche que me dejó una gran enseñanza; que no tengo que hablar por hablar con la cabeza caliente, además de no rendirme nunca aunque nadie crea en mí”, confesó.

Con un récord de 54 triunfos, 18 de ellos por nocaut; 10 derrotas y cuatro empates, ‘la Barby’ recordó que en el combate ante La Cobrita sufrió la fractura de la nariz desde el primer asalto, y de todas maneras no dejó de lanzar golpes.

“En aquella pelea me fracturó la nariz y me di cuenta que soy tan fuerte que me aventé toda la pelea así y a pesar de eso fui para adelante; y si no pudo detener a una ‘Barby’ con la nariz rota, esperen a verme en la revancha”.

Con 23 años de carrera, Mariana Juárez compartió que luego de cumplir con el objetivo de recuperar el cinturón de peso gallo considerará retirarse en dos años más.

“Tengo más de 20 años en el boxeo y mi carrera no ha sido de suerte. El retiro lo veo en dos años más; quiero primero recuperar mi título Gallo, después ya se verá”.