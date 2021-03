San Juan de Río, 29 Marzo 2021.- El Escenario B por la contingencia sanitaria ante el Covid-19, en Querétaro solo ha servido para que mucha gente se relaje y ande en la calle sin el uso del cubreboca, que es uno de los principales elementos para evitar los contagios.

A pesar de que las autoridades sanitarias, estatales y municipales, han hecho todo el esfuerzo para mantener el ‘Escenario B’, que en realidad debería ser C, para que la gente pueda tener más libertad de realizar sus actividades, muchos no ponen de su parte para frenar los contagios.

Las cifras de personas fallecidas no bajan de 20 a 30 diariamente y los contagios alrededor de 200, sin embargo parece que esto ya se normalizó y para mucha gente ya no tiene importancia si se contagian o se mueren.

Ya se puede ver en la calle que muchas personas andan sin cubreboca, otros aunque quisieran utilizar los servicios, como un ciudadanos que no portaba el cubrebocas, hizo varios intentos para que lo levantara un taxi, sin embargo la responsabilidad del conductor fue más firme. El individuo se tuvo que ir caminando.

Así como este, muchos otros ya no le dan importancia utilizar el cubrebocas, otros ciudadanos, pidieron que hagamos más conciencia a través de nuestros medios para que la gente no baje la guardia y que use el cubrebocas.

Y es que no solo se exponen ello, exponen la ciudadanía en general, por lo que no se puede permitir que por la terquedad de unos cuantos, se siga poniendo el riesgo de muchas personas, que son las que si adoptan una actitud de responsabilidad y que buscan no llevar la enfermedad a sus familiares.

De ahí que se pide a las autoridades sanitarias, que se adopten otras medidas para que la gente que no quiera usar el cubrebocas, que no exponga a la ciudadanía en la calle.

Diariamente nos toca acudir a diferentes lugares con venta de alimentos y los empleados tampoco ya no aplican las medidas sanitarias que están establecidas, no proporcionan gel ni existen tapetes con el líquido adecuado para sanitizar el calzado, ya solamente ponen agua para simular el desinfectante. Las medidas y el interés de la gente por cuidarse se ha relajado.

Y si a todo esto le sumamos que mucha gente ha salido de vacaciones y que se fueron a las playas donde las autoridades han decretado o cambiado de un día para otro a semáforo verde, pasando la Semana Santa será de nueva cuenta un contagiadero.