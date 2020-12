Niurka Marcos reveló sus intenciones de regresar a la televisión; sin embargo, en esta ocasión no busca volver a las telenovelas, pues desea conducir un programa similar a los que hacía Verónica Castro.

A pesar de que la ex de Juan Osorio se caracteriza por ser irreverente, en esta ocasión mostró respeto por la madre de Cristian Castro, y ante la pregunta sobre si buscaba reemplazar a la primera actriz, Niurka replicó:

“Yo creo que yo podría lograrlo sin la necesidad de desbancar a nadie, y a Vero menos, porque ella tuvo su época y fue un concepto hecho totalmente para Verónica Castro, que no tiene nada que ver conmigo porque ella es muy propia, es muy correcta, es de una palabrería exquisita, rebuscada, escogida, y yo no, yo la palabra me cog% a mí, ¡ah no!, me escoge a mí, entonces yo soy muy desmad%&$*, yo soy muy pueblo, yo soy muy raza, soy muy del albur, del doble sentido, de sacarle la carcajada a la gente, y no, no nos parecemos en nada”.

Finalmente, la cubana aprovechó la entrevista del programa Venga la Alegría para levantar la mano y que los productores la contemplen en algún proyecto de este tipo. “Yo soy raza, yo soy pueblo, y por supuesto me encantaría hacer un proyecto rodeada de profesionales, porque yo soy la materia prima”.