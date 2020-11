Oaxaca, Oax. Con el objetivo de erradicar la violencia de género contra las mujeres y las niñas, Oaxaca lanzó el llamado “Que te caiga el 20”, campaña financiada por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) a través de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Sepia).

“Tuvimos que hacer un trabajo de más de un año, construirlo con la mirada de ellas y ellos. Este trabajo se hizo en cuatro vertientes, incluyendo a quien genera la violencia porque si no incluyes a los hombres de las comunidades nunca vas a hablar de prevención, si no pones en el centro del debate a las niñas y los niños tampoco puedes hablar de prevención, y mucho menos si no pones a las mujeres en el tema del debate, no puedes hablar de prevención”, destacó la titular de la Sepia, Eufrosina Cruz Mendoza, en el acto de arranque de la campaña que lleva por eslogan “Tejamos una vida sin violencia para las Mujeres”.

Los materiales diseñados para la campaña consisten en dos cortometrajes de dibujos animados, un violentómetro tipo historieta, así como spots radiofónicos y jingles traducidos a 7 lenguas y 18 variantes, productos que rompen las barreras del monolingüismo y el analfabetismo.

La campaña busca prevenir conductas que vulneran los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes como lo es el abuso sexual infantil, la violencia familiar en todas sus formas, así como la violencia institucional que impide el acceso a la justicia.

Acompañada por el director general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) Martín Vázquez Villanueva; el coordinador general de Comunicación Social y Vocero del gobierno de Oaxaca, Francisco Valle Gil; la secretaria de las Mujeres de Oaxaca y coordinadora de la Alerta de Violencia de Género en el estado, Ana Vázquez Colmenares; Cruz Mendoza destacó que los materiales fueron construidos a partir de las historias relatadas por las niñas y mujeres, es por ello que cobra relevancia ya que los mensajes van directo a la prevención y erradicación de los tipos de violencias más frecuentes en las comunidades indígenas y afromexicanas.

“Que te caiga el 20”, es un llamado a la conciencia colectiva para que cada persona haga su parte en la construcción de comunidades equitativas, con paz y dignidad.

Cimentada a partir de historias reales recogidas durante el proyecto itinerante “Mujeres Abriendo Caminos” aplicado por Sepia y Conavim en 2019, “Que te caiga el 20”, tiene como hilo conductor a la valiente Ana, una niña indígena de 8 años de edad quien va rompiendo los círculos de violencia que por años se reprodujeron al interior de su familia.

Dirigida principalmente a 30 de los 40 municipios con Alerta de Violencia de Género (AVGM), la campaña busca llegar a cada espacio de la entidad de una manera sencilla, coloquial e incluyente con las personas en analfabetismo y monolingües.

Así, bajo el enfoque intercultural, los spots y los jingles grabados en castellano fueron traducidos en mazateco de Huautla de Jiménez, Mazatlán Villa de Flores y Acatlán de Pérez Figueroa; zapoteco de la Costa con Santa María Tonameca; chatino con Villa de Tututepec de Melchor Ocampo; mixteco de la Costa con Santiago Pinotepa Nacional.