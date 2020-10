Ciudad de México. Cuestionada por las y los diputados, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que durante le pandemia por CIOVID-19 la cartera a su cargo se ha enfocado en acciones de promoción y defensa de los Derechos Humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En su comparecencia ante las comisiones de Gobernación y Población y de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Sánchez Cordero dijo que cada semana se reúne con el grupo intersecretarial para la atención de las violencias contra las mujeres y el día 25 de cada mes da cuenta de los avances y acciones implementadas.

La ministra en retiro, definida como feminista, señaló que, sin distinción, la Secretaría de Gobernación (Segob) atiende a todas las organizaciones de mujeres que expresan y representan los diversos feminismos y aseguró que no desconfía de ninguna, mucho menos de las que son víctimas. “Todas merecen nuestro respeto y nuestra solidaridad; nuestro compromiso y aprecio”, dijo.

Así se expresó la primera mujer en estar al frente de la Segob, al hablar ante el Congreso y después de que el movimiento feminista ha reclamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de manifestaciones en la calle y posicionamientos públicos, el incremento de la violencia feminicida y la falta de perspectiva de género en su gobierno.

La funcionaria fue cuestionada por las y los legisladores, quienes le pidieron que explicara cuáles fueron las acciones implementadas en favor de las mujeres, recordaron que el gobierno federal recortó el presupuesto para la igualdad y pidieron resultados de la aplicación de la Ley de Amnistía.

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Guadalupe Almaguer Pardo le dijo que extrañaba a la “Olga combativa en el tema de justicia” y le espetó: “Las feministas no queremos amigas en la administración pública federal, las feministas necesitamos que no nos estigmaticen ni nos tachen de infiltradas”.

El pasado 25 de septiembre, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que su administración protegía a las mujeres, pero aclarando que los que están molestos porque se dedicaban a robar, a saquear, los corruptos “también se disfrazan de feministas cuando no lo son”.

“Hay también en todo esto mucha hipocresía, desde luego es una causa justa (el feminismo), pero hay gente infiltrada que está en contra de nosotros que utiliza lo del feminismo para atacarnos, gentes muy conservadoras inclusive. Tenemos información de lo que les estoy diciendo, pero precisamente por respeto y por dignidad a las mujeres no nos metemos en este tema”, dijo el presidente.

En la comparecencia de este jueves, la diputada de Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernandez, le dijo que millones de mexicanos no la reconocen, la acusó de sumisión ante López Obrador y de permanecer sujeta a los designios del presidente. A este señalamiento la secretaria dijo: “Estoy poniendo mis capacidades al servicio de mi patria, no de ningún patriarca, al servicio del pueblo, en eso me reconozco, no ahora, siempre, en los ideales de la justicia social que el presidente promueve”.

Solicitudes de amnistía

Al responder las preguntas dijo que en el tema de amnistía, al momento se tienen 744 solicitudes, de las cuales 57 son de personas indígenas; por sexo dijo que 615, es decir, 82 por ciento son de hombres y 127, es decir, 17 por ciento, son mujeres; mientras que dos más no especificaron el sexo. En estas solicitudes, precisó, había una persona procesada por aborto y por homicidio en razón de parentesco.

La funcionaria dijo que la mayor parte de los delitos contemplados en la ley de amnistía no son del orden federal, son del orden del fuero común por lo que llamó a los Congresos de los estados a aprobar sus leyes de amnistía, como ya lo hicieron Hidalgo y Puebla.

Violencia de género

Respecto a la violencia de género señaló que hay un grupo interinstitucional que apoya a las diversas instancias locales para que puedan dar una respuesta a la violencia en contra de las mujeres, porque es un tema que no se ha descuidado.

“No hemos sido omisos ni hemos sido insensibles a todos estos cuestionamientos que fuertemente nos han hecho sobre todo en materia de los feminismos y la atención a los feminismos”, dijo.

Aseguró que las puertas de la Segob están abiertas a todas las mujeres y que uno de sus mayores desafíos es el promover el acceso de mujeres a una vida libre de violencia.

Mujeres migrantes

En septiembre pasado organizaciones estadounidenses alertaron que un Centro de Detención de personas migrantes en Atlanta, Georgia, esterilizó de manera forzada a mujeres migrantes detenidas, entre ellas, al menos seis mexicanas. Semanas después el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que se investigaría. En esta ocasión Sánchez Cordero confirmó que se está indagando.

Sobre la migración, la funcionaria dijo que en 2020 se han registrado 119 mil eventos de repatriación, de los cuales 7 mil 487 eran niñas, niños y adolescentes. Se trata, dijo, de un tema urgente para atender a la niñez migrante no acompañada, y aprovechó para decir que la Segob acaba de publicar un protocolo para atender a la niñez en orfandad por feminicidio.

Presupuesto para la igualdad

La secretaria comentó que si no había claridad de la atención a las mujeres, se puede ver el presupuesto. Señaló que este año se otorgaron 16.5 millones de pesos a las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami) y se implementó el “Programa mujeres constructoras de paz” en 107 municipios con una inversión de 122 millones de pesos entre el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

En 2020, agregó, se entregaron 75 millones de pesos más de lo que se otorgó el año pasado a los refugios para mujeres víctimas de violencia. Con estos recursos se benefició a 95 proyectos, de los cuales 61 eran de refugios y 34 de centros de atención externa.

Explicó que aunque hubo la intención del presidente de entregar el presupuesto para refugios a las personas directamente, ella pidió al presidente no dar los apoyos a las mujeres, porque las víctimas necesitan de una estancia diferente a sus propios hogares para resguardarse de sus agresores.

Durante la comparecencia que duró cerca de seis horas, la diputada por Movimiento Ciudadano, llamó a Olga Sánchez Cordero a diseñar un plan emergente de atención a la violencia de género, por lo que la secretaria aceptó y dijo que se debe realizar lo más pronto posible considerando que violencias como el feminicidio continúa presente.