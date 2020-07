Alejandra Ávalos nuevamente se encuentra en medio de la polémica, pues luego de su controversia contra Erika Buenfil, ahora asegura que Belinda envió una doble para que realizara su trabajo como coach en el reality “La Voz… México”.

Después de que surgieran algunos rumores con relación a la doble de la intérprete de “Luz sin gravedad”, fue la cantante y actriz quien en entrevista para el programa Fórmula Dominical apoyó esta versión.

“Soy muy observadora… yo me fijo enormemente en todo lo que veo, lo que me transfiere, o sea, yo comencé a entrar en esta polémica porque muchas personas del chacaleo comenzaron a ver lo mismo que yo, entonces de repente alguien subió una fotografía y un vídeo y decían ‘oye como que se ve rara, como que no es de ella’… entonces yo les dije ‘pues porque no es ella’”, contó.

Sin embargo, la actriz consideró que la producción cuidó mucho los detalles del programa para que la gente no pudiera darse cuenta de esta situación.

“O sea fue un programa pues muy bien editado, pero al mismo tiempo yo tuve esa emoción de qué fue una revelación instantánea, no te creas que… tampoco hice tanto, pero creo que lo que corresponde es aquí que los periodistas hagan su ejercicio de investigación al respecto porque yo te puedo decir que yo vi, mis impresiones, mi opinión al respecto, pero aquí pues quien debe de indagar son los medios de comunicación, no yo”, remató.