San Juan del Río, 13 Julio 2020.- Esta mañana se registró una nueva agresión a una enfermera de la Unidad de Medicina Familiar número seis del IMSS, ubicada en Boulevard Hidalgo, en el centro de San Juan del Río.

El inconveniente se suscitó, cuando un hombre de aproximadamente 80 años de edad, al cruzar la puerta principal de filtro, hizo caso omiso a las indicaciones de la enfermera.

“Veo que pasa un señor y le pregunto ¿A dónde va?, se sigue derecho y lo alcanzó, al ver que era un señor grande pensé que no me había escuchado, lo tomó del brazo y le preguntó nuevamente ¿a dónde va?”, declaró la trabajadora de la salud.

Ante dicha acción, el hombre reaccionó de forma agresiva, aventando e insultando a la enfermera, la cual no podía permitirle el paso si no especificaba cuál era su objetivo, debido a los protocolos de salubridad establecidos en la unidad, y sobretodo ante un sector tan vulnerable.

“A ti no te importa a donde voy, tu obligación es atenderme por eso te pago, ustedes tienen siempre un mal servicio y no te voy a decir a donde voy, y si me vuelves a tocar o jalar te voy a demandar”, justificaba el agresor al momento de la riña.

La enfermera al negarle el paso, fue golpeada en repetidas ocasiones en los brazos, además de recibir insultos y ofensas a su trabajo, al lugar llegó un compañero espectador de la situación, quien le pidió al hombre, no golpeara a su compañera.

El anciano al sentirse nuevamente atacado, arremetió contra el compañero y continúo con la discusión, en el lugar se escuchaban gritos de personas que pedían llamar al 911 para controlar la situación.

La enfermera, de la cual tenemos su testimonio, fue retirada del lugar, se reporta que no tiene lesiones graves, sin embargo la trabajadora de la salud, afirmó que procederá legalmente contra su agresor, a pesar de su avanzada edad.

Con este último altercado, se podría agregar a la lista una agresión más, de las nueve que ya se tienen conocimiento en contra de enfermeras dentro del estado de Querétaro.