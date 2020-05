Tequisquiapan, 31 Mayo 2020.- Los artesanos en el municipio, otro sector que se alimenta principalmente del turismo, se ha visto drásticamente afectado, debido a que la contingencia sanitaria por el Covid-19, ha obligado a que la mayoría haya tenido que cerrar.

De los casi 500 locales comerciales de artesanías en el municipio, solo alrededor de 10 abren al público de manera esporádica, por lo que el sustento de las familias que se dedican a la elaboración de productos es lamentable.

Adriana Galindo, una de las pocas artesanas que han abierto los fines de semana al público, lamenta que los apoyos económicos del gobierno del Estado no hayan llegado a todos los afectados.

Dijo que ahora es momento que ls autoridades los apoyen, con recursos para seguir trabajando o por lo menos para sostener a sus familias.

“Al señor Francisco le he mandado muchos oficios, por face, correos y no he tenido la fortuna de que me los conteste”, dijo refiriéndose al Gobernador del Estado.



De igual manera se quejó de su compañera Mariela Silvestre, que dijo, además de ser artesana es regidora, por lo que asegura que los apoyos que ha brindado han sido a “conveniencia”.

Pide que se entregue el apoyo económico a ella y sus compañeros sin distinción, ya que no todos han sido beneficiados.

Reconoce que no tiene permiso para abrir, por la contingencia sanitaria decretada por las autoridades, pero aún así se aventura, debido a que sostiene que tiene necesidad de obtener ingresos para su familia.