Montijo y Mont y rumores de distanciamiento

Galilea Montijo e Inés Gómez Mont reaparecieron juntas a través de un live en Instagram luego de darse a conocer que las conductoras habían dejado de ser grandes amigas.

Asegurando que la distancia entre ambas se debe al confinamiento y no por algún problema de amistad, Galilea negó la información gritando a los cuatro vientos su amor por Inés, a lo que ella respondió: “ya volví a respirar, es que no sabes la angustia que me entró cuando me mandaron eso, dije ‘¿ya no me quiere mi comadre?… ¿ya no me habla mi comadre?’”.

De la misma forma, Montijo y Gómez Mont recalcaron que sus labores como madres las tienen muy ocupadas, y por esta razón se les ha dificultado hacer enlaces con sus seguidores, a pesar de que si lo han hecho en privado.

Luego de una charla entre amigas, Galilea e Inés se pusieron de acuerdo para celebrar de forma virtual el cumpleaños de la conductora de Hoy, quien estará de manteles largos el próximo 5 de junio.

Cabe señalar que los rumores surgieron luego de que el periodista Alex Kaffie asegurara que a pesar de que no se habían retirado el habla, las conductoras ya no eran amigas íntimas.