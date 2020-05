Régimen alimenticio de JLo

A sus 50 años Jennifer López se ha convertido en un icono de la belleza femenina. Su espectacular cuerpo ha llamado la atención de hombres y mujeres ya que para muchos es una incógnita cómo ha logrado mantener esa envidiable figura.

Y es justamente su chef personal, Kelvin Fernández, quien ha revelado algunos de los secretos de la cantante, que en su opinión es muy rigurosa con su trabajo. “Si meto la pata, ella me lo echa en cara, y está en su derecho de hacerlo”.

Aunque reconoce que la exigencia es mutua porque solo así se pueden ver resultados. “Quise hacer algo bonito por ella, porque se lo merece y trabaja muy duro. Una vez organicé una cena familiar. Al día siguiente se me acercó y me dijo: ‘Kevin, anoche me serviste arroz’. Le contesté: ‘No, no, no, no. Había ensalada, había pollo. Tú fuiste la que se lanzó por el arroz’”.

Según Fernández, la preparación para su actuación en el Súper Bowl del pasado febrero requirió de un gran esfuerzo de ambos para lograr la imagen deslumbrante que la intérprete mostró en el evento. Incluso recuerda que para evitar cualquier error habló con JLo para lograr la meta. “Está bien, Jennifer. Te serviré cada plato individualmente. No mires el plato de nadie más. No mires lo que alguien más tiene”.

Respecto a sus alimentos preferidos, el chef reveló algunos de ellos. “Agua con gas, siempre frutas y verduras, como fresas … Siempre hay verduras como espinacas, pepino y apio para hacer jugo verde. Le encanta comenzar el día con un jugo verde”.

Y cómo cualquier persona, la Diva del Bronx también tiene ingredientes que no le agradan incluir en su régimen alimenticio bajo en carbohidratos y azúcares. “Nunca come ni salmón ni frutos rojos, y no precisamente porque le hagan ganar peso, sino simplemente porque no le gustan”, concluyó.