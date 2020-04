San Juan del Río, 24 Abril 2020.- El regidor de la Comisión de Comercio y Turismo en el municipio, Jesús Mejía Cruz, aseguró que el gobierno municipal está ajustando y delineando el presupuesto, para la creación de apoyos a la economía por la contingencia del Covid-19.

Estimó que del grueso de negocios que operan en el municipio, por lo menos entre el 50 y 70 por ciento han cerrado al público de manera temporal, por tratarse de giros que no son esenciales en este momento de la pandemia.

Dijo que en cambio los que siguen trabajando y que tienen que ver con la proveduría y elaboración de alimentos, que son considerados giros esenciales, han visto reducidas sus ventas de manera importante.

El regidor de comercio hizo énfasis en que dependiendo el tiempo que dure la contingencia, algunos negocios tendrán que cerrar de manera definitiva.

Sin embargo indicó que existe el convencimiento de que en San Juan del Río siempre se ha salido adelante de las adversidades y que en este caso colaborando todos, seguramente también se habrá de superar la pandemia, primero con la salud y luego con lo económico.

Destacó que ante la situación, es momento de que el comercio se reinvente, sobre todo haciendo diferentes formas de promoción y ofreciendo servicio para llevar y a domicilio.

“Hoy yo me iría con casos positivos, con casos de negocios que en algún momento no visualizaban o no sacaban servicios que fueran atractivos por crees que no iban a ser funcionales, pero hoy vemos que ya hay negocios de comida o de otros productos que están ofreciendo servicios a domicilio”.

Mejía Cruz, subrayó que ante la necesidad de mantener la economía de las familias, los comerciantes se están reinventando y están haciendo uso de la tecnología digital para darse a conocer y vender sus productos a domicilio.

“También vemos generosidad de algunas otras empresas que en algún momento cerraban las puertas a los pequeños productores y que ante la situación hoy ofrecen vender dentro de sus establecimientos los productos”.

Habló del comercio en los mercados, donde ahora y ante la falta de clientes por la contingencia, están utilizando la entrega de productos a domicilio.

“Yo creo que hoy es una pandemia que ha desencadenado en crisis, pero también es una oportunidad de la que se debe aprovechar para reinventar al comercio con nuevas formas de promoción y ventas”, finalizó.