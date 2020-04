Lorena de la Torre, prima de Luis Miguel que radica en Argentina, reveló detalles del momento en que aparentemente el cantante sostuvo un encuentro con Honorina Montes, la mujer que se cree es su madre Marcela Basteri.

De acuerdo a Lorena, el intérprete de “La Incondicional” aprovechó su gira de conciertos en Argentina para conocer a Honorina en el hospital psiquiátrico donde fue internada a principios del 2019.

“Dicen que sí, parece que fue una noche complicada, él salió sin custodia, sin la novia y demás, y dicen que estuvo en el hospital. Desde el día uno ella tiene custodia policial en la puerta… pregunto… si no tiene nada que ver con Luis Miguel por qué este cambio”, dijo De la Torre en entrevista para el programa Ventaneando.

Al respecto de cómo se encuentra Honorina en este momento, la prima de LuisMi relató:

“En este momento ya la custodia no está más y hoy por hoy puede recibir visitas, pero no puede salir al patio donde sale el resto de las internas, ella solo está ahí adentro, va de su habitación al comedor y de comedor a su habitación”.

De la misma manera, Lorena de la Torre aseguró que Montes tiene conciencia del tiempo y los días, por lo que no cree conveniente que deba estar en el nosocomio y contó cómo reacciona cuando le mencionan el nombre de Luis Miguel y sus hermanos.

“Ella dice que Luis Miguel es el más grande de sus hijos y demás, pero por otro momento te dice que el Luis Miguel, el de ahora, no es el mismo de antes, yo le he mostrado fotos de Luis Miguel y ella queda admirada con él de chico, de grande como que lo mira, pero la mirada es otra, no tiene esa fascinación que tiene cuando vos le mostras cuando él era chico… Lo he nombrado a él, le he nombrado a Alejandro, le he nombrado a Sergio y ella te dice ‘Sergio bebé’ como que se ha quedado con esa imagen de cuando ellos eran chicos. Lo que ella cuenta (es que) le cantaba una canción que fue la que a ella le canta en el Luna Park la última vez que estuvieron, eso sí lo nombra, es La Incondicional”.

Finalmente, la prima del “Sol” manifestó que el cantante debería dar cierta veracidad a la hipótesis de que su madre vive por diversos motivos. “Nunca vio ni un certificado de defunción, nunca vio un cuerpo, nunca vio una tumba”, resaltó.