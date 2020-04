Esposa de Mark Tacher confirma su separación y cancelación de su boda religiosa

A pesar de que Mark Tacher y Cynthia Alesco parecían estar muy enamorados, hoy es la actriz quien confirma que ya iniciaron el proceso de divorcio por el civil y además cancelaron su boda religiosa.

A través de su cuenta de Instagram, Alesco decidió responder a varias preguntas de sus seguidores, entre la que se encontraba si seguía en pie su boda (por la iglesia), a lo que la también modelo respondió:

“Me han preguntado mucho acerca de este tema, no, de hecho, hoy cumplo un año de casada, pero no, la boda religiosa ya no se llevó a cabo”.