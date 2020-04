José Eduardo Derbez rechazó ayuda de sus padres al inicio de su carrera

A pesar de que en las últimas semanas José Eduardo Derbez ha logrado un gran crecimiento en su canal de YouTube luego de las entrevistas que les hizo a sus famosos padres, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, el joven contó que en sus inicios les pidió que no le ayudaran a conseguir trabajo en el medio artístico.

“Yo hablé con mis papás y les pedí que no quería ayuda de ningún tipo, no quería ni llamadas por teléfono, ni favores con los compadres ni con los amigos, yo quería iniciar desde cero, como cualquier otra persona, obviamente tampoco te puedes cambiar el nombre ni quitarte el apellido así como así… mis papás me dijeron que sí, que va”.

Acto seguido, José Eduardo contó en entrevista para el programa Hoy, que lamentablemente las cosas no salieron como él pensaba, y se topó con mucho rechazo antes de tener su primera oportunidad.

“Me lancé a Televisa, me lanzaba desde temprano, en los foros, y me ponía a entregar mi material, iba producción por producción todos los días, desde temprano… sí se me cerraron mucho las puertas, a veces me decían ‘no, no está el productor, salió de viaje’, y salía el productor a los dos minutos de la oficina, pidiendo un café, entonces si fueron varios golpes fuertes, yo decía no puede ser, qué mala onda”.

Por último, el actor recordó el momento en pensó desistir de su idea de formar parte del medio artístico y justo ahí fue cuando obtuvo su primera oportunidad.

“Llegó un momento en que llegué a mi casa y me puse a llorar horrible, dije no, esto no es para mí, justo cuando pasó eso, suena el teléfono de la casa y contesta la persona que está con nosotros y me dice ‘te hablan de Televisa, que es de parte del señor Pedro Damián’ y yo pues rapidísimo me paré y agarré el teléfono… y fíjate que creo que Pedro Damián fue el único que no le había mandado mi foto”.

Con el paso de los años José Eduardo ha logrado mostrar su talento como actor, cómico e incluso tuvo una oportunidad de trabajar como conductor en el matutino de Televisa, sin embargo, ahora su canal YouTube ha logrado gran aceptación luego de revivir el romance y pleito entre sus padres.