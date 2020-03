View this post on Instagram

#Tokio2021 la mejor decisión. Hoy nos despertamos con una difícil noticia para todos los deportistas, el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, que aunque ya lo veíamos venir por la presión de las distintas federaciones deportivas de varios países, no deja de ser algo impactante. Por primera vez en la historia se pospone esta justa por un motivo que no sea guerra; hoy la pandemia del coronavirus nos tiene en jaque a nivel mundial, hoy no tenemos que luchar por conseguir una medalla, tenemos que luchar por seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para mantenernos a salvo y mantener a salvo a los demás. Hoy después de años de preparación y con las metas y objetivos establecidos tenemos que replantearnos todo; pero saben qué, lo vamos a lograr, porque el Espíritu Olímpico va mucho más allá de ir a los Juegos Olímpicos o de ganar una medalla, el Espíritu Olímpico es una filosofía que enaltece los valores de igualdad, justicia, imparcialidad y respeto a todas las personas sin distinción. Siempre hemos escuchado la frase de “el deporte es salud” pues hoy llego el momento de entender que “sin salud no hay deporte”. Ánimo a todos mis compañeros deportistas de todo el mundo, pongamos nuestro granito de arena dando el mensaje correcto en nuestras comunidades y nos vemos en el próximo año para demostrarle al mundo que si se pudo.