Adeuda Interjet al SAT, negocia el pago de impuestos AMLO

México, 29 feb (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la aerolínea Interjet tiene adeudos con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), y que realiza gestiones para cubrir la deuda; el Ejecutivo aseguró que no se le han condonado impuestos.

“En el caso de esta empresa (Interjet), sí hay un adeudo, como en el caso de otras y se está haciendo la gestión para, de conformidad con la ley, paguen sus impuestos. El SAT tiene información sobre esto, se llega a acuerdos con estas empresas, no es el único caso, para que puedan ponerse al corriente”, expresó el mandatario federal.

López Obrador añadió que no tiene información precisa sobre las negociaciones de la empresa con el SAT, pero ofreció informar lo referente al tema; llamó a los morosos a ponerse al corriente.

“Es el caso no particular, de varios, hago el llamado a que se le pague a la Hacienda Pública, no son impuestos, son contribuciones y ayuden porque de eso se tiene presupuesto para los programas sociales”, planteó.