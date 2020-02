Galilea Montijo acepta reto… ¡se aventará en paracaídas!

Galilea Montijo y Juanpa Zurita dieron mucho de qué hablar hace algunos días, luego de que el youtuber acudiera al matutino Hoy para retar a la conductora a aventarse del paracaídas a cambio de que él se sumara a la línea de jueces del reality Pequeños Gigantes.

“Si tú te avientas del paracaídas conmigo de un avión, yo te agarro en el aire, si tú te avientas yo me hago juez de Pequeños Gigantes”, dijo el influencer en aquella ocasión.

Y a pesar de que, en esa ocasión Montijo dijo que no sería un reto fácil porque ella le teme a las alturas, ahora, a casi una semana de este desafío, la también actriz anunció oficialmente su decisión.

“Para los que no saben, vino y me retó. Yo pensé que iba a ser juez de Pequeños Gigantes porque eso se había dicho y él me dice ‘si tú te avientas del paracaídas, yo soy juez’. Leyendo todo lo que ha pasado, la encuesta de Hoy dice que el 83.6% (dice) que sí me aviente y el 16.4% dice que no me aviente”, explicó.

Y agregó: “Ahora déjeme le cuento algo. Los productores de Pequeños Gigantes, que son Marichelo y Rubén Galindo, me dicen que no, que no quieren que me aviente. Mi productora Magda, de Hoy, dice que ella quiere ver sangre (…) ella sí quiere que me aviente”.

Acto seguido, habló de la postura de su familia ante el reto. “Ya hablé con Mateo y me dijo ‘mamá, yo sí quiero que te avientes’; hablé con mi marido y me dice que me apoya, pero no quiere que me aviente porque sabe que soy muy miedosa…”.

Finalmente, Galilea Montijo reveló su decisión. “Entonces, Juanpa Zurita, hijo del maíz… ¡me voy a aventar del paracaídas! Tengo muchos nervios porque aquí saben que si alguien se asusta mucho cuando nos subimos a un avión, soy yo… Pero soy aventada”, remató.

Video: