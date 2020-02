No tenemos ningún problema que nos quite el sueño: Memo Vega

San Juan del Río, 19 Febrero 2020.- El presidente municipal de San Juan del Río, Memo Vega, aseguró que durante los 4 años que lleva al frente de la administración, no ha tenido ningún problema financiero que deba preocuparle.

Esto, luego de las declaraciones de un medio de comunicación estatal, en el que afirma, el municipio no comprobó recursos de más de 400 millones de pesos durante el 2018.

“En cuatro años de gobierno no tenemos ningún problema que nos quite el sueño, me parece que el periódico tiene imprecisión, creo que es una información que no corresponde a la realidad, son cantidades exorbitantes que no estaríamos aquí si eso fuera verdad”, aseguró.