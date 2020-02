Marysol Sosa confirma que tendrá un hijo y se llamará José en honor a su padre

A casi 5 meses de la muerte de José José, y un día después del que hubiera sido el cumpleaños número 72 del “Príncipe de la Canción”, su hija Marysol ha confirmado a una publicación que espera la llegada de un hijo varón.

Emocionada con la noticia, la cantante comentó: “yo sentía que era niño desde antes de que me dijeran, y cuando me lo confirmaron, pues me emocioné”.

Y agregó: “muchos me dijeron: ‘Se nos fue José José, pero con este niño viene de regreso; se va una vida, pero empieza otra’. Ahora que lo sé, sólo me queda agradecer”.

Al respecto del nombre que elegirá para su bebé, Marysol reveló: “Desde antes de saber del embarazo nos gustaban tanto el nombre de Victoria, como de Patricio, el cual se quedará; pero ahora con la partida de mi padre, agregamos ‘José’, será en memoria de su abuelo, quien ya no lo pudo conocer”.

Sobre cómo tomaron la noticia tanto su mamá como su hermano José Joel, Sosa contó: “Fascinados; por un lado, Pepe está feliz porque ya habrá un niñito, y mi mamá dijo: ‘Amén, Señor, que venga sano y que todo salga bien’. Los dos están felices”.

Finalmente, Marysol Sosa descartó tener otro embarazo, pues con la llegada de su hijo tendrá “la parejita ideal” y considera que dos es un buen número para los hijos.