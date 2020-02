Ingrid Coronado manda mensaje a Fernando del Solar tras recaída de salud del conductor

Ingrid Coronado reapareció ante los medios de comunicación durante la alfombra roja de la obra Hoy no me puedo levantar, y luego del grave estado de salud que aquejó a su ex, Fernando del Solar, la mexicana aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje.

“Espero que este bien y que ya se ponga bien de a deveras para siempre, si me encantaría que supiera que para los niños es bien difícil cuando él está enfermo, que ellos lo recienten mucho, y que mis niños lo quieren mucho, y que lo que más desean es verlo bien, entonces yo espero que esta ya sea la última”, manifestó.

Previo a estas declaraciones, Ingrid reveló el mal momento que pasaron sus hijos tras enterarse de la noticia de la recaída de salud de su padre. “Fueron tiempos duros, fueron tiempos difíciles, porque evidentemente para mis niños era mucha preocupación, mucha angustia, pero hoy por hoy están felices, ya por fin esta semana lo pudieron ver, ellos también habían estado enfermos, a lo largo de casi un mes”.

Asegurando que no mantiene ninguna comunicación con la familia de su ex, Coronado contó que fue el manager del padre de sus hijos quien le informó sobre el estado de salud del argentino. “Cuando él me llamó por teléfono y me dio la información lo agradecí muchísimo y nos pusimos de acuerdo que en cuanto se pudiera mis niños fueron a verlo, pero se enfermaron”.

Finalmente, la ex Garibaldi habló de la relación que mantiene con Del Solar. “No he tenido comunicación con él… yo no sabía que estaba internado, generalmente cuando él tiene una situación de salud me entero por los medios, entonces no hay forma de tener comunicación con él”.

