Pemex debe mejorar para no perder grado de inversión: BBVA México

Cancún, 21 Nov (Notimex).- México está en riesgo de perder su grado de inversión en tres o cuatro años si Pemex no mejora su plan de negocios y abre los farmouts o asociaciones, advirtió Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México.

“Si no se cambia el rumbo (y) no sé reanudan los farmouts podemos llegar a perder el grado de inversión no ahora, pero en unos tres o cuatro años”, señaló al participar en la XLVII Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

El especialista sostuvo que ese escenario obedece a la falta de “espacio fiscal” para tener recursos de parte del gobierno y estabilizar la producción petrolera de manera eventual.

La empresa productiva del Estado requiere entre 20 mil y 25 mil millones de dólares adicionales para lograr su objetivo de incrementar de 1.7 a 2.5 millones de barriles diarios de petróleo para 2025, opinó.