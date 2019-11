Familia de Magali, jovencita de Senegal de Palomas, dona órganos

San Juan del Río, 7 Noviembre 2019.- Magali Hernández, una chica floreciente, de apenas 17 años de edad, víctima de una neuralgia, fue declarada con muerte cerebral, por lo que sus familiares decidieron que ‘siguiera viviendo’ y donaron sus órganos.

De acuerdo a familiares cercanos, la jovencita era única hija, que se caracterizaba por su humildad para tratar a la gente, con una sonrisa siempre en su rostro y la gran capacidad para hacer amigos.

Ella era de la comunidad de Senegal de Palomas, perteneciente al municipio de San Juan del Río, pero desafortunadamente hace algunos días sufrió un repentino desmayo, quedando inconsciente y finalmente declarada en por los médicos de un hospital del IMSS en la Ciudad de México, con muerte cerebral.

Se conoció que al ser regresada a Querétaro, los familiares luego de recibir la invitación de los médicos, decidieron donar sus órganos, por lo que hoy regresará a su pueblo, donde la gente la habrá de recibir con gran pesar y cariño, por la gran mujer y ángel en que se había convertido en su comunidad.

“China, es tan doloroso tu partida, es algo sin poder creer, hace unos días que te vi con esa sonrisa en par en par, fuiste una niña muy gentil el tiempo que compartí contigo, un encanto de persona. Es difícil entender el por qué tu? pero solo Dios sabe por que se llevó un hermoso Ángel como tu….me quedo con los mejores momentos que compartí contigo, cada risa y aventuras”, es el mensaje de José Carlos Gómez, dejado en el perfil de Facebook de @MagallHernández.

“Y que tu estrella jamás deje de brillar preciosa, Dios te tenga en su Santa gloria mi China”.

“Tu sonrisa será la compañía ideal para Dios, tu encanto la llave al paraíso y tu mirada la luz que alumbre en medio de la oscuridad. Descansa en paz prima”.

Mi Ángel con la Sonrisa más Hermosa..

Descansa en Paz Mi China Hermosa”

Erick Fernando Lizardi, dejó este mensaje en su perfil.

“Te vas ángel mío ya vas a partir

Dejando mi alma herida

Y un corazón a sufrir

Te vas y me dejas un inmenso dolor

Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor.

Carnalita me duele en el alma que nos ayas dejado, me dajas muchos recuerdos sabes que cada uno de ellos los llévate guardados en el corazón, como quisiera que el que estuviera luchando en esa cama de hospital hubiera sido yo, no tu, que tenías muchos planes en tu vida, te acuerdas tantos planes que teníamos, sabes, mi mami mode te estará esperando con los brazos abiertos y te gritara como solía hacerlo maguiiiiiiii, me duele en el alma tu partida te llevare siempre en el corazón,

Te vas ángel mío ya vas a partir

Dejando mi alma herida

Y un corazón a sufrir,

prima te quiero mucho

Extrañare a mi carnala mucho como tu me lo decías tu no eres mi primo tu eres el carnal que nunca tuve, al recordar esas palabras se me parte el corazón te amo mucho carnala 👫 💓

#carnaleshastaelfinal

#medueleenelalmatupartida

#teextrañaremucho

Tantas cosas por decir que no caben en un simple texto, mi chinita hermosa mi carnala se me fue…

Se que algún día me encuentre a las personas a las cuales les dejaras parte de ti y les diré que traen los mejores órganos de una persona tan chingona como tu, y me alegrara de ver que pudiste dar vida a otros que si tuvieron la posibilidad de volver a vivir te amo mi maguiii”.

“Mi chinita hermosa te voy ha extrañar demaciado mi hermanita te me fuiste todavía nos faltaban muchos bailes por ir primita yo se que siempre vas a estar con migo a donde vaya, tu me lo habías prometido, te amo mucho y esto no es un adiós si no un hasta pronto primita, te voy a extrañar mucho esos gestos que me hacías cuando te hacia enojar esas sonrisas esos ojitos hermoso

Mi bella compañera 👭

Juntas siempre mi hermosa chinita”.

Así como estos mensajes, su perfil de redes sociales, da muestra del gran afecto y cariño que Magali se había ganado con sus amigos en la comunidad y en la escuela, por lo que se dijo que hoy por la tarde llegaría a Senegal de Palomas donde la gente y su familia la recibiría para velar sus restos.