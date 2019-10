Listos comerciantes para día de muertos en San Juan del Río

San Juan del Río, 21 Octubre 2019.- Los comerciantes de la unión “2 de noviembre, J. Merced Aguilar Trejo, han preparado disfraces, calaveras, papel picado, etc. para la tradicional venta de día de muertos.

Instalados en una casona de la calle Francisco Javier Mina, cerca de 50 comerciantes ofrecen los productos, que en su mayoría, trabajaron durante todo el año para ofertarlos durante esta temporada.

De acuerdo con Teresa Paredes López, líder de los comerciantes, esta es la fecha en la que mayor número de agremiados se concentra, al referir que es “de las mejores temporadas”.

Apuntó que por cuarto año consecutivo están ubicados en el espacio antes referido en el centro de la ciudad, sin embargo no descarta que les autoricen un espacio en la vía pública.

“Ya con este son 4 años que nos ponemos ahí y parece que ya se ha acreditado un poco, la gente ya comienza a ubicar en dónde estamos”, expresó.

Señaló que para el próximo fin de semana estiman un aumento de por lo menos el 60 por ciento en las ventas, principalmente por las actividades que se llevan a cabo en las diferentes escuelas del municipio.

“Tenemos todo lo que pueden ocupar, papel picado, calaveritas de chocolate, de azúcar, dulces, los precios son económicos, hay paletas de chocolate desde 4 pesos, calaveritas de 3 pesos, los precios son muy accesibles para que la gente nos visite”, agregó.

Destacó que los productos que ahí se ofertan son elaborados por ellos mismos, pues cuentan con talleres tanto de costura como para la producción de las calaveras.

“Es calavera fresca, calavera de este año, el dulce que se ofrece lo hacemos nosotros, tamarindos, paletitas de chocolate, trajes de catrina, catrín y todo lo relacionado con día de muertos, papel picado, adornos, máscaras y demás”, indicó.

Finalmente, dijo que las tradiciones mexicanas siguen estando vivas, pues aseguró que los disfraces de Halloween ya no son tan demandados como antes, ahora la gente busca catrín y catrina.

“Ya no te piden cosas como brujas, calabazas, cosas de Halloween, sino de día de muertos, inclusive los disfraces que se venden son catrina y catrín, los de diablos, vampiro etc. si los encuentran todavía pero ya no son tan demandados”, finalizó.