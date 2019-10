Más de 200 millones niños desnutridos o con sobrepeso Unicef

Nueva York, 15 Oct (Notimex).- Un número “alarmantemente alto” de niños sufre las consecuencias de las malas prácticas de alimentación mundial ya que uno de cada tres menores de cinco años, más de 200 millones, está desnutrido o tiene sobrepeso, alertó hoy el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En vísperas del Día Mundial de la Alimentación, Unicef publicó este martes su informe anual “Estado mundial de la infancia 2019:niños, alimentos y nutrición”, en el que previene al mundo sobre las consecuencias de una dieta pobre en la niñez global y las fallas del sistema alimentario mundial.

El documento revela que al menos uno de cada 3 niños menores de cinco años de edad, es decir más de 200 millones, está desnutrido o tiene sobrepeso, mientras que dos de cada tres pequeños entre los seis meses y dos años, no reciben alimentación adecuada para su cuerpo y cerebro tengan un rápido crecimiento.

“Esto los pone en riesgo de un desarrollo cerebral deficiente, aprendizaje débil, baja inmunidad, aumento de infecciones y, en muchos casos, la muerte”, subrayó el informe, publicado íntegramente en la página Web de la agencia de las Naciones Unidas (ONU), encargada de apoyar y proveer ayuda para la niñez.

El documento fue presentado este martes de manera oficial en Londres por la directora ejecutiva de UNICEF, Henrieta Fore, quien alertó sobre el “hambre oculta” o deficiencias de micronutrientes que sufre al menos uno de cada dos niños en el mundo

“Pueden verse bien nutridos, pero de hecho no están obteniendo suficientes nutrientes y vitaminas para crecer y desarrollarse en todo su potencial. Dos de cada tres niños pequeños no reciben la dieta mínima diversa que necesitan para crecer saludablemente”, indicó.

A pesar de todos los avances tecnológicos, culturales y sociales de las últimas décadas, agregó Fore, hemos perdido de vista este hecho más básico: “si los niños comen mal, viven mal”. Millones de niños subsisten con una dieta poco saludable porque simplemente no tienen una mejor opción, indicó

Recordó que en siglo XX cuando se pensaba en hambre y desnutrición, uno probablemente imaginaba un niño escuálido de hambre en un país pobre, probablemente en el África subsahariana, o en un país en guerra, sin embrago en el siglo XXI es la cara de un niño que sufre retraso en el crecimiento o delgadez extrema.

“Su cuerpo es más pequeño que sus compañeros bien nutridos y su cerebro no está completamente desarrollado, porque no recibió una nutrición adecuada en los primeros mil días: no consumió suficiente leche, huevos, pescado, verduras y frutas, por ejemplo”, dijo.