En El Coto, solo 25% de los egresados de secundaria continúan estudiando

San Juan del Río, 9 Septiembre 2019.- La directora de la Telesecundaria ‘Américo Vespucio’, en la comunidad de El Coto, María Basilio Martínez, aseguró que de 40 alumnos que culminan sus estudios de secundaria, sólo 10 continúan la educación media superior.

Dijo que esto es debido principalmente a la falta de economía de las familias de la comunidad, por lo que muchos jóvenes deciden truncar su preparación académica para incorporarse al campo laboral.

Apuntó que este fenómeno se presenta principalmente al concluir la secundaria, sin embargo, más del 25 por ciento abandona la escuela en el segundo año.

“Empiezan numerosos los grupos de primero y acabamos al límite de la matricula que nos piden que son 40 alumnos”, expresó.

Señaló que, aunque fuera de la escuela se habla de alcoholismo y drogadicción, no es una problemática que enfrenten con los alumnos en horario escolar, por lo que descartó que sea un detonante para que los alumnos abandonen la escuela.

“Aquí cuidamos de nuestro portón hacia adentro, cuidamos que esa parte no afecte a la escuela, hay padres de familia que apoyan en la entrada junto con los maestros de guardia, y en las reuniones recomendamos a los padres de familia que apoyen, la escuela es un espacio que contribuye al mejoramiento de su comunidad”, manifestó.

Por otra parte, reconoció que la infraestructura de la telesecundaria ha mejorado gracias a los apoyos del alcalde Memo Vega, al referir que con la construcción de espacios dignos, los alumnos pueden aprender mejor.

“Vemos esta transformación que ha tenido la escuela que es del 50 por ciento de lo que teníamos, hoy ya no trabajamos en una bodega y muy pronto ya no recibirán clases en un laboratorio”, indicó.

Apuntó que debido al crecimiento de la matrícula, las cinco aulas con las que cuentan no son suficientes, por lo que reconoció las acciones del presidente municipal para la construcción de dos aulas más.

“Ha hecho muchas mejora en nuestra escuela, hoy se ve una escuela más completa con lo que apoya a los alumnos a fortalecer su aprendizaje y tener un espacio más digno para ellos, sabemos que trabajar en el laboratorio es incómodo, no es lo que ellos necesitan”, finalizó.