Denuncia activista maltrato a caballos en Edomex

México, 25 Jul (Notimex).- La activista Elizabeth Soto denunció el maltrato y utilización ilegal de caballos para carga y transporte de basura en 10 municipios del Estado de México.

En entrevista con Notimex, Soto, quien preside la asociación civil “Seres Libres” reveló que se trata por lo menos de unos 600 caballos que mantienen enfermos y en condiciones de precariedad alimentaria en los municipios de Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Tultepec, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chicoloapan.

Refirió que la utilización de los caballos viola el Código para la Biodiversidad en el Estado de México en donde se prohíbe el uso de los animales de tiro y de carga para ese tipo de actividades, sin embargo, ni los esfuerzos del gobierno del Estado, ni los municipales han servido para erradicar la actividad.

En el caso de los Reyes La Paz, es común el maltrato de caballos denominados carretoneros y recordó que cuando tenía unos 11 años de edad presenció la caída de un equino y quien lo llevaba comenzó a golpearlo para que se levantara. “Desde ahí quedé muy impactada”.

Relató que hace unos cinco años comenzó una investigación en relación a esos animales y constató que se trata de “una mafia” que opera detrás de esta actividad.

A través de “Seres Libres” ofrece jornadas veterinarias para los animales que presentan algún daño físico. La mayoría de los caballos no tienen alimentación adecuada pues comen salvado, que no es nutritivo para ellos. “Hemos encontrado animales sin atención médica, por lo que no están desparasitados ni vacunados”.

A ello se suma que el peso de las carretas con dos personas arriba que asciende en promedio a unos 400 kilogramos por jornadas de ocho horas diarias, hace que el animal presente lesiones en la espalda alta”.

Otra lesión que presentan es en la parte alta del estómago en donde llevan el sujetador con el que jalan las carretas que se fabrica de lazo sintético y les causa lesiones no atendidas que se transforman en orificios y en algunos causan les provocan la muerte.

Las denuncias sobre el maltrato a los animales se han realizado ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, sin embargo, la dependencia no ha dado una respuesta.