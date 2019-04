La salud oral en las mascotas, un tema de interés mundial

Uno de los movimientos mundiales más relevantes de esta época, está relacionado al bienestar animal conocido como “One World, One Health”, impulsado por la World Organization for Animal Health, que tiene como objetivo sensibilizar acerca de la importancia que tienen las enfermedades tanto en humanos como en animales.

Una de las enfermedades más comunes y menos atendida es la salud oral en mascotas. Pedigree®, con el aval de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE), realizó una encuesta a más de 2,500 dueños de perros, donde descubrió que al menos el 57% de los encuestados acude con su perro a consulta regular con el veterinario; sin embargo, no recibe información por parte de su médico sobre la importancia de la higiene dental de su mascota. Además, el 80% declaró que en el último año, no le ha practicado a su mascota ninguna limpieza dental.

El 22% de los dueños dicen que no llevan a cabo ningún cuidado especial en los dientes de sus mascotas, sin embargo cerca del 38% le da botanas que les ayuda a limpiarlos y un 20% le compra juguetes que benefician esta función.

La MVZ. Amparo Molina, especialista en higiene dental de la AMMVEPE, refirió algunos síntomas que te pueden ayudar a identificar si tu perro tiene una higiene bucal adecuada o si necesita atención veterinaria.

Encías – Al igual que los humanos las encías de los perros deben ser color rosa, en caso de detectar un color rojizo, deberás prestar atención especial en los dientes de tu perro. En ocasiones a la mínima manipulación, la encía puede sangrar, éste es otro foco rojo que te indica que debes acudir con tu veterinario.



Dientes – El color de los dientes en perros no es precisamente blanco, pero un problema en sus dientes es fácil de detectar si localizamos manchas amarillas, cafés o protuberancias. También, es importante que sus dientes no pierdan su esmalte natural y que puedas revisar que entre los espacios dentales, no haya pelitos o restos de comida que puedan crear alguna infección.



Mal Aliento – El 51% de los encuestados declaró que sus perros tienen mal aliento; sin embargo, debes identificar que el aliento de tu perro no huela agrio o como si algo se hubiera echado a perder.

“Recuerda que a diferencia de los humanos, las mascotas no pueden decirnos cuando algo les duele o les incomoda. Si empezamos a realizar pequeños cambios en la rutina de nuestras mascotas, con una revisión adecuada y sencilla, evitaremos problemas más severos que puedan reducir la calidad de vida en su edad adulta”, declaró Amparo.

Al igual que nosotros, ellos también requieren tener una higiene dental diaria. Hazlo más fácil y divertido con un Dentastix, que reduce hasta en un 80% la formación de sarro, así mientras tú te cepillas, ellos mastican.

Utilízalo después de su última comida y conviértete en un dueño responsable, no esperes a que pierda una de sus piezas o sus encías sangren provocándole un malestar.