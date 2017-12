Otorgan a mascotas, trato y servicios especiales con cremación en NL

Monterrey, 30 Dic (Notimex). – El cariño y lealtad que se profesa a una mascota es tanto que llega a ser un integrante más de la familia, y como tal se busca otorgarle los mejores servicios y atenciones, entre los cuales destaca la cremación cuando llega al fin de sus días.

Es por eso que cada vez es mayor el número de personas que a la muerte de su mascota deciden tomar la decisión de incinerarlos y conservar sus cenizas en una urna.

El médico veterinario, Leopoldo Chavarría, quien ofrece a sus clientes este servicio, señaló que el afecto hacia las mascotas en ocasiones hace tomar decisiones que para algunos pudieran ser consideradas descabelladas, cuando en realidad lo que se busca es mantener cerca a un fiel acompañante.

“La muerte de una mascota como un miembro más de la familia y la resistencia a la separación nos obliga hacer un gasto que pudiera considerarse innecesario, pero que nos dará la seguridad de que nuestro amigo descanse cerca de nosotros”, agregó.

El servicio de la incineración se ofrece con precios que varían de acuerdo al tipo de mascota, su peso, a la prontitud con que se requiera el servicio y la urna en la que se desee colocar las cenizas.

Los precios van desde los 900 pesos y en cualquiera de los casos incluye una placa con el nombre de la mascota, así como la fecha de adquisición o de nacimiento y la fecha de fallecimiento.

Resaltó que según el estado de ánimo en que se encuentre el dueño de la mascota, se le da la opción de traerla a la incineración y ver desde una ventana que el animalito que se va a meter al horno crematorio es su amigo fiel para que tenga la seguridad de que en realidad se lo llevará a casa.

“La persona puede esperar en la sala de dos a tres horas, según el tamaño y peso de la mascota, a que se realice la incineración y llevarse la caja con las cenizas, o dejar que el proceso se lleve a cabo y después recibir en su casa la urna”, precisó.

También puede ser que se trate de una persona muy sensible o que su dolor por perder a su acompañante no le permita llevarlo y ver como lo meten a cremación, expresó.

“En ese caso, llamas, pides el servicio, nosotros vamos por la mascota en una carroza para animales y realizamos en proceso garantizándote que en unas horas tendrás de regreso a tu fiel amigo pero ahora convertido en cenizas”, mencionó.

Chavarría mencionó que le ha tocado ver como como jóvenes dueños de mascotas reciben la caja de cenizas entre lágrimas y son consolados por familiares quienes lo acompañan en la sala de espera mientras el proceso de cremación se lleva a cabo.

En el caso de Ricardo Mondragón quien pagó siete mil pesos por la cremación de su perrita shar pei, comentó que ni por un instante dudó en pagar cualquier cantidad por darle un buen fin a la vida de su querida mascota.

“Mi Titina siempre fue una fiel compañera, cariñosa y atenta a cualquier movimiento o ruido extraño que se diera en la casa, sobre todo en las noches, yo me sentí siempre seguro de que ella me alertaría si algo extraño pasaba”, declaró.

Estuvo conmigo en los momentos más difíciles y a su manera me consolaba y hacía que se me olvidaran la tristeza y la soledad porque con ella no me sentía solo, siempre me recibía contento y era muy obediente”, añadió.

Comentó que algunas personas lo han criticado por gastar y tener las cenizas de su perrita en casa, sin embargo, su perrita era parte de su familia y como tal merece un lugar especial en recuerdo de tantos buenos momentos.

Del mismo modo piensa Cynthia Márquez una jovencita preparatoriana amante de los animales, tiene en el patio de su casa perros, tortugas, conejos y pajaritos y ya se informó sobre los servicios de cremación o si existe algún panteón para mascotas.

“Es muy feo ver tirados por las calles perros, gatos u otras mascotas muertos, llenos de basura, o con cal, porque sus dueños no quieren batallar en buscar donde dejarlos enterrados o pagar por un servicio de cremación”, declaró.

Consideró que las mascotas merecen el mismo cariño y protección que un ser humano, “pues alegran la vida de sus dueños y por lo tanto debería haber en cada ciudad un panteón o un servicio de cremación a buen precio porque además, así se evitará ver por las calles animalitos muertos y con olores desagradables”.