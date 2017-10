Exponen factores de éxito de San Miguel de Allende

Guanajuato, 19 Oct (Notimex).- El secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, dijo que San Miguel de Allende cuenta con un gran pasado por su riqueza arquitectónica, histórica y cultural que durante la administración actual se ha potenciado una madurez de marca (20012-2018) que se pretende consolidar para el 2020.

Al participar enel Encuentro Marcas Destinos como expositor, destacó que la importancia del éxito en el caso de San Miguel de Allende fue la puesta en marcha de los instrumentos de las políticas públicas, entre los que destacan el mejorar la infraestructura, diversificar la oferta turística, fomentar la inversión, incrementar la conectividad, fortalecer la promoción y promover el desarrollo equilibrio sustentable.

Gracias a esto, hoy en día cuenta con un total de 106 certificaciones, una amplia oferta de servicios de hoteles y restaurantes, atractivos wellness, infraestructura para reuniones, un total de 21 eventos apoyados, entre otros.

San Miguel de Allende recibió el nombramiento como “Mejor Ciudad Pequeña” fuera de Estados Unidos y la “Ciudad más amigable del mundo”, por Condé Nast Traveler en los Reader´s Choice Awards 2017, así como el nombramiento como la “Mejor Ciudad del Mundo” en los Worlds Best Awards por la revista Travel + Leisure.

Hace cuatro años obtuvo por primera vez el premio como “The best city of the world” por Conde Nast Traveler; el año pasado, fue elegido por TripAdvisor como uno de los “10 Me-jores Destinos de México”.

Asimismo, San Miguel de Allende fue nombrada como la quinta “Mejor Ciudad del Mundo” por Condé Nast Traveler.

El funcionario estatal acudió al Foro Nacional de Turismo para llevar a cabo el Encuentro Marcas Destinos, evento que se realiza con la finalidad de reunir a profesionales de la materia para compartir y analizar los casos de éxito marca destino en el país.

En el encuentro se tocaron los temas Fuerza del concepto marca-destino, Caso de éxito de la Riviera Maya, Creación de marcas-destino, Caso de éxito San Miguel de Allende, Caso de éxito Ciudad deMéxico y la innovación en la promoción y diversificación de las marcas- destino.