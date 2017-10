Celebración de Muertos 2017, en memoria de víctimas por sismos

México, 18 Oct (Notimex).- En memoria de quienes perdieron la vida en los sismos de septiembre pasado, del 28 de octubre al 4 de noviembre próximo se llevará a cabo en la Ciudad de México la Celebración de Muertos 2017, con actividades como desfiles y ofrendas monumentales.

En esta edición para celebrar el Día de Muertos, declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2003, también se hará un reconocimiento a los voluntarios y rescatistas que brindaron su apoyo en la contingencia derivada de los temblores del mes pasado. Al anunciar el evento, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, resaltó que la celebración del Día de Muertos es una de las tradiciones más relevantes para los mexicanos que se realiza desde el periodo prehispánico y hoy “varios siglos después, seguimos festejando como si la hubiéramos generado apenas el día de hoy”.

En conferencia de prensa, destacó la fortaleza cultural de los mexicanos y subrayó que este festival es una forma de resaltar la manera en la que se vive en el país. Sostuvo que México está de pie tras los sismos de septiembre pasado y sigue mejorando y construyendo para recibir a los visitantes que se esperan en los siguientes fines de semana con la Celebración de Muertos, en cuya primera edición se recibieron 250 mil espectadores.

Este segundo año, apuntó, se suman los esfuerzos de instituciones académicas y empresas de la iniciativa privada, “seguimos trabajando, pero ese no es motivo para no festejar, para no sacar humor, para no sacar alegría (…) y mandar la señal de que México está en pie”, enfatizó.

A su vez, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que la celebración por el Día de Muertos es parte de una serie de eventos artísticos, culturales, deportivos de convocatoria familiar para abonar a todas las etapas de reconstrucción, de las familias, de infraestructura, de vivienda y económica de la capital. Luego del sismo de septiembre pasado, la Ciudad de México está en un periodo de recuperación económica, pero “la ciudad es fuente de empleo para millones y millones de familias, tenemos que seguir impulsándola para su desarrollo”, aseveró.

En ese sentido, explicó que el turismo es fundamental para la recuperación económica, pero afirmó que poco a poco se recuperan los niveles de ocupación hotelera.

“Vamos en una línea sostenida de avances”, debido a la reapertura de museos, la recuperación de los congresos y de espectáculos y conciertos, abundó el mandatario capitalino. Mancera señaló que en el desfile por el Día de Muertos será muy importante, pues se prevé la participación de 200 mil personas en el trayecto de 1.3 kilómetros, y más de un millón dedicadas a la organización.

Por su parte, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez, detalló que las ofrendas móviles desfilarán el sábado 28 de octubre y estarán divididas en los segmentos de Muerte Viva, con elementos de México prehispánico, colonial, revolucionario y actual, así como un Carnaval de Calaveras, que estará a cargo de las productoras Callejón Salao y Anima Inc. Las ofrendas móviles harán un reconocimiento a quienes participaron como brigadistas y voluntarios en los terremotos de septiembre pasado y en un trayecto de siete kilómetros se podrán apreciar carros alegóricos, un autobús en memoria del caricaturista Eduardo del Río “Rius”, así como marionetas, globos monumentales, mojigangas (representaciones con máscaras), personajes de la Familia Burrón, calaveras y la catrina de José Guadalupe Posada.

Añadió que del 28 de octubre al 2 de noviembre, el Zócalo capitalino albergará una ofrenda monumental con celosía de papel picado que conformará desde las alturas un vistoso petate y que contendrá un memorial dedicado a rescatistas, voluntarios y poblaciones afectadas por los sismos. El artista Luis Rodríguez fue el encargado de la curaduría de la instalación, elaborada en su mayoría con cartonería y confeccionada de manera artesanal por la Red de Fábricas de Artes y Oficios (Faros), de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y del colectivo Última Hora.

Durante los seis días en los que estará instalada esta ofrenda habrá también un foro artístico con conciertos gratuitos de jazz, rock, blues y cumbia, y el 4 de noviembre se llevará a cabo el Paseo Ciclista Nocturno por Día de Muertos con concurso de disfraces, ruta que comenzará en el Bosque de Chapultepec por Paseo de la Reforma.