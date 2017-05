Cozumel espera 16 cruceros esta semana; Por el 10 de mayo

Chetumal, 8 May (Notimex).- La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) informó que en la semana del 8 al 14 de mayo próximo, atracarán 16 cruceros en Cozumel, cuya afluencia mayor será el miércoles 10 de mayo.

De acuerdo con un reporte de la dependencia, 11 embarcaciones llegarán a la terminal marítima de Puerto Maya, cuatro a SSA México y uno a Punta Langosta.

Según la programación que dio a conocer la Apiqroo, el miércoles 10 será el día de mayor actividad con el fondeo de cuatro cruceros, tres en Puerto Maya y uno en Punta Langosta.

Ese día se espera el atraque de Carnival Paradise, Carnival Triumph y Carnival Victory, en Puerto Maya y MSC Divina, en Punta Langosta.

“Mientras tanto, este lunes llegaron los cruceros Harmony of The Seas, en la terminal de SSA México, y el fondeo de Carnival Freedom y Carnival Valor, en Puerto Maya”.

Para este martes 9, se espera el atraque de Liberty Of The Seas, Empress Of The Seas y Carnival Fantasy, en SSA México y Puerto Maya, respectivamente,

La Apiqroo mencionó que el jueves 11, se contempla el anclaje de Carnival Glory y Carnival Conquest, en Puerto Maya; el viernes 12, la llegada del Carnival Breeze, en Puerto Maya.

Además, el sábado 13, anclarán los cruceros Carnival Fantasy y Carnival Valor, en Puerto Maya, y Empress Of The Seas, en SSA México.

El domingo no reporta la llegada de hoteles flotantes.