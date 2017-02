Libro rescata la vida y obra del Nobel mexicano Alfonso García Robles

México, 15 Feb (Notimex).- Con el único propósito de rendirle homenaje a un mexicano distinguido “que tenemos olvidado y cuya obra y legado son casi desconocidos”, Rafael Medina Martínez escribió el libro “Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz”, que revalora los aportes de este personaje.

Licenciado en Relaciones Internacionales, Rafael Medina Martínez relató que fue grande su impresión cuando supo de García Robles, pero más grande su decepción al darse cuenta que es un personaje sin el reconocimiento debido, pues casi nadie lo conoce.

“Al saber que es un hombre olvidado y cuando no existe libro alguno sobre su vida y obra, al ver que no estaba su nombre en la Rotonda de las Personas Ilustres. A partir de ese momento me di la tarea de investigar su vida y conocer más de cerca todos sus logros, enseñanzas y sus herencias”, afirmó a Notimex.

En entrevista, el autor de “El enigma de Colosio” y “Los Muralistas de Fuego”, recordó que en 1982 la Academia de los Premios Nobel decidió otorgar el galardón de la Paz a los incansables luchadores del desarme nuclear, y decidieron que fuera para Alfonso García Robles (1911-1991) y la sueca Alva Reimer Myrdal.

La vida de García Robles siempre fue muy hermética, porque nunca fue de cámaras o entrevistas, no fue un hombre al que le gustara lucirse o apantallar.

“Fue una persona auténtica, sencilla, que se dedicaba a hacer su trabajo, a luchar por la humanidad; a partir de ese momento fue una tarea titánica poder investigar los ancestros de su vida, porque nadie conoce nada, no está escrito nada y los testimonios que logré recabar hablan de ciertas etapas de su vida”, señaló.

Agregó que el paso de García Robles como canciller no está tampoco bien documentado, salvo sus memorias, pero la etapa que más se le recuerda a él es cuando estuvo en el comité de desarme de Ginebra en los años 80.

“Los testimonios de sus colaboradores, de su gente cercana, hablaban solamente de esa etapa, pero nada sobre su infancia, juventud, su formación y de esto nadie me decía nada, por lo que fue una labor profunda en hemerotecas, entrevistas a sus familiares, hijos, sobrinos y cuñado”, concluyó.

El jalisciense Medina Martínez es un apasionado de la historia y de la diplomacia, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, cuenta con un diplomado por la Universidad de Harvard y una maestría en Estudios Internacionales que cursó en el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, España.