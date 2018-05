Secuestran a su hija, piden rescate, lo pagan y no la entregan

La familia De la Cruz Pérez integrada por el padre Eligio de la Cruz Gómez y la madre Dominga Pérez Díaz acompañados de sus cuatro hijas y un hijo, denunciaron el abandono por parte de las autoridades investigadoras por el caso de su hija de 17 años, Pascuala De la Cruz Pérez desaparecida desde el 12 de Febrero del año en curso.

La familia de origen tzotzil oriundos de la comunidad de San José Buenavista, municipio de Huixtán, informaron a los medios de comunicación el pasado viernes, que su hija Pascuala fue desaparecida en febrero del presente año, así mismo, por medio de llamadas telefónicas hechas desde el móvil de la hija, personas desconocidas argumentaron mantener a Pascuala secuestrada y exigieron a la familia una cantidad de cinco millones de pesos por su rescate.

“Me dejaron plantado con mi familia, no siguieron la búsqueda de mi hija” apuntó Eligio.

La principal fuente de ingresos de la familia es la agricultura, así como la venta de carbón y madera, por lo que decidieron que su hija Pascuala recibiera una educación pese a las adversidades económicas, es por ello, que fue enviada con su prima a la ciudad de San Cristóbal de las Casas para poder recibir la educación media superior.

Pascuala salió de su hospedaje ubicado en la colonia Primero de Enero, municipio de San Cristóbal el pasado 12 de febrero. En la tarde del mismo día, acudió a sus clases en la Escuela Preparatoria del estado, sin embargo, después de eso Pascuala ya no regresó a su casa. En consecuencia, Mónica De la Cruz Pérez, familiar con la que vivía Pascuala, avisó aproximadamente a las 23:00 horas a la familia de que su prima no había regresado de la escuela.

Al siguiente día, por la madrugada, Eligio recibió una llamada del teléfono de su hija, al atender, le mencionaron que su hija se encontraba secuestrada y le exigían la cantidad de 5 millones de pesos en un periodo de tres días para liberarla. Posteriormente, unas horas después, la familia De la Cruz Pérez acudió ante el Ministerio Público de San Cristóbal de las Casas, para presentar una denuncia por la desaparición de su hija. Los hechos se hicieron constar en la Carpeta de Investigación número 0099-078-1001-2018.

Se cumplieron los tres días desde la llamada del secuestrador de Pascuala, por lo que, el 15 de febrero, nuevamente marcaron al celular de Eligio para cuestionarlo si ya había conseguido el dinero.

En paralelo, en ese instante, la llamada telefónica fue contestada y vigilada en las instalaciones de la Comandancia de la Policía Especializada, quienes escucharon la conversación.

“Me dejaron solo con mi familia, las autoridades no siguieron la búsqueda, no hay resultado. Por eso me cuestiono, por qué los secuestradores andan sueltos” informaba Eligio.

El 16 de febrero, la Fiscalía General del Estado (FGE) le asignó a la familia De la Cruz Pérez una persona como asesor en el proceso de negociación con el secuestrador.

Eligio durante varios días se comunicó con el secuestrador con el acompañamiento de la Policía Especializada, sin embargo, ante la disposición económica que mantenía la familia De la Cruz se llegó a la determinación que se le entregaría la cantidad de 34 mil 500 pesos en el municipio de San Andrés Larrainzar a 500 metros en la carretera hacia Bochil por el rescate de Pascuala.

“No sé porque las autoridades no armaron una estrategia, para mi sigue hasta secuestrada mi hija. Ello mencionan que ya está resulto, pero para mí no es así” finalizó Eligio.

No obstante, la familia efectuó el pago del rescate en el lugar mencionado con la supervisión de la Policía Estatal, pero Pascuala no fue liberada. Desde ese momento, el secuestrador no se volvió a comunicar con Eligio, así mismo los elementos de la policía estatal y la Fiscalía que llevaban el caso, no realizaron ningún otra diligencia eficaz para poder rescatar a su hija, ni atrapar a los responsables del delito.

Han transcurrido más de tres meses desde la desaparición de Pascuala, por lo que la Familia De la Cruz Pérez pidió a las autoridades del Ministerio Público de San Cristóbal y a las autoridades competentes al caso, lleven a cabo las investigaciones necesarias para dar con el paradero de su hija.

Por último, Eligio enseñó la foto de un joven de nombre “Aurelio” quien mencionó es el indicado por las autoridades como el presunto secuestrador de su hija, hoy se mantiene prófugo.

MIL 458 mujeres han desaparecido desde 2009

La Fiscalía General del Estado de Chiapas dentro de la Bse de datos de denuncias de Mujeres No Localizadas que data desde el año 2009 al 31 de Marzo de 2018, informó que se tienen un registro de un mil 458 mujeres que han sido desaparecidas: un mil 420 encontradas y 38 aún se mantienen en trámite.

Dentro del total de registro por municipio de las mujeres que aún no han sido localizadas, Tuxtla Gutiérrez mantiene 7 casos, siendo la localidad con más carpetas en trámite, en segundo lugar se coloca Villa Comaltitlán con 4, seguido de Comitán de Domínguez con 3: Mapastepec, San Cristóbal, Pijijiapan y Reforma mantienen 2 registros.

De las 38 carpetas en trámite de mujeres no localizadas, 27 son menores de edad: siendo el registró mayor el de nueve carpetas de niñas desaparecidas con edades de entre 12 a 14 años.